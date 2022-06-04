Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что отдельным категориям граждан России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович нахамил западным партнерам Киева, призвавшим к дипломатическому регулированию ситуации в бывшей советской республике, заявил в колонке для iROZHLAS Либор Дворжак.
Депутат бундестага Германии Петр Быстронь в своей колонке для iDNES.cz написал, что заявления экс-госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе говорят об изменении позиции Вашингтона по ситуации в республике.