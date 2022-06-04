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Юрист Старожильцева: героям России положена дополнительная ежемесячная выплата

ЕДВ носит социальный и профессиональный характер.
ПРАЙМ
Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева заявила, что отдельным категориям граждан России положена дополнительная ежемесячная денежная выплата (ЕДВ).
Комсомольская правда
Остальным необходимо обратиться в ПФР или МФЦ с заявлением.
RT на русском
"Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие – тот, кто ухаживает, должен быть безработным", — подчеркнула Старожильцева.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Юрист Старожильцева сообщила о дополнительных выплатах для ряда категорий граждан
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