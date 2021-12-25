Будьте в Плюсе

Юрист Уткин призвал отказаться от лишних банковских карт

В противном случае банк будет снимать деньги за обслуживание карты.
ФАН
По словам Уткина, оптимально иметь на руках не больше четырех банковских карт.
Телеканал 360°
Одна карта может быть зарплатная или использоваться для получения скидок по госпрограммам.
Телеканал 360°
Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию для проведения своих операций.
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