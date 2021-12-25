Обучение Алисы Тепляковой, которая в восемь лет окончила школу и поступила на психологический факультет МГУ, нужно приостановить, заявил член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России Александр Асмолов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила США начать борьбу с коррупцией, которую Вашингтон объявил одним из внешнеполитических приоритетов, с решения этой проблемы внутри самих Соединенных Штатов.
Ранее стало известно, что на Украине все женщины в возрасте от 18 до 60 лет в течение 2022 года будут обязаны явиться в военкомат по месту жительства и выяснить, пригодны ли они для постановки на воинский учет в зависимости от своего образования и профессии.