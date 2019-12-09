Общество

Deita.ruDeita.ruРоссияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

Собственники жилья могут требовать от управляющей компании рассрочку на оплату коммунальных услуг, сообщает DEITA.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.
Российская газетавчера в 23:00

Подробнее о событии

Россиянам напомнили, в каких случаях можно оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку

Общественное телевидение России04:06

Россияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

Deita.ru03:15

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Российская газетавчера в 23:00

Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

Известия02:01

Эксперт рассказал, как получить рассрочку на оплату коммунальных услуг

Клопс01:55

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости01:08

Эксперт поделился советом, как получить рассрочку на оплату ЖКУ

ФедералПресс02:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:22, Ашберн
Политика

Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Lenta.ru 03:13
Здоровье

Врач назвала любимые продукты спасшихся от рака на последней стадии

Исследователь и психотерапевт, специализирующийся на интегративной онкологии, один из авторов New York Times Келли Тернер рассказала, что внезапной ремиссии у тяжелых пациентов, страдающих от онкологии, предшествовало в том числе радикальное изменение диеты, передает Health.news.По словам Келли Тернер, у нее неоднократно были беседы с людьми, уверенными, что им осталось жить всего несколько дней.
Medical Note вчера в 23:10
Политика

Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Lenta.ru 03:00
Технологии

В WhatsApp появилась новая полезная функция

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность создавать задачи и получать соответствующие напоминания.
Российская газета 03:00
Политика

Лидию Михееву избрали новым секретарем Общественной палаты

Лидия Михеева избрана новым секретарем Общественной палаты РФ, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 03:06
Политика

Трамп: Джулиани удалось многое выяснить при расследовании на Украине

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что его адвокату Руди Джулиани удалось многое выяснить в ходе своего антикоррупционного расследования на Украине, данной информацией с президентом он, однако, не делится.
RT на русском 07 декабря в 18:25
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице

Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Вести.Ru 03:30
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Шоу-бизнес

72-летняя София Ротару произвела фурор на «Песне года»

София Ротару, как и обещала, появилась на "Песне года". 72-летняя певица превосходно выглядела и пребывала в прекрасном расположении духа.
Комсомольская правда 07 декабря в 16:09
Общество

Петербуржец выставил на продажу двухрублевую монету за миллиард

Житель Петербурга разместил объявление на сервисе "Авито" о продаже двухрублевой монеты. Владелец оценил ее в миллиард рублей.
Российская газета вчера в 01:30
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Политика

Bloomberg узнал о рисках Зеленского перед «нормандским саммитом»

Европейские дипломаты опасаются, что из-за падения популярности президента Украины Владимира Зеленского «нормандский саммит», на котором будет обсуждаться прекращение огня в Донбассе, пройдет безрезультатно.
Ведомости 02:41
Транспорт

Проезд по МЦД вновь стал платным

С 9 декабря проезд по Московским центральным диаметрам вновь станет платным, проезд возможен будет как по картам "Тройка", так и по льготным социальным картам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центральной пассажирской пригородной компании.
Интерфакс вчера в 21:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
ТАСС 03:52
Происшествия

Пять человек погибли в результате извержения вулкана в Новой Зеландии

Вулканический остров Уайт-Айленд расположен в заливе Пленти. Он считается одним из самых посещаемых туристами активных вулканов в мире.
Интерфакс 03:34
Армия и оружие

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru вчера в 05:41
Политика

Экс-госсекретарь РСФСР оценил слова соратника Ельцина о Крыме

Один из ближайших соратников экс-президента России Бориса Ельцина и бывший госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис прокомментировал РБК высказывание экс-главы аппарата президента Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса оставить их в составе России после распада СССР.
РИА Новости 03:47
Общество

Адвокат Винника не располагает информацией о решении греческого суда

РИА Новости 03:53
Фигурное катание

Алёна Косторная выиграла финал Гран-при и подкрепилась букетом

Газета Metro 01:45
Авто

В России названы самые популярные марки автомобилей в ноябре

Автоновости дня 07 декабря в 23:41
Гаджеты

В РФ стартовали продажи смартфона Vivo V17 c подарком в виде Y91C

В РФ стартовали продажи нового смартфона Vivo V17.
Актуальные Новости 06 декабря в 07:51
Происшествия

Sukhoi Superjet с неисправностью приземлился в Шереметьево

Lenta.ru 00:45
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

Говорит Москва вчера в 06:27
Экономика

Владельцы АЗС заявили о нехватке дизеля на Дальнем Востоке

В Приморском крае владельцы независимых АЗС и промышленные предприятия не могут получить необходимые объемы зимнего дизельного топлива, рассказал РБК глава Приморского топливного союза и гендиректор сети заправок «Комплект-Сервис» Владимир Чирсков.
РБК вчера в 16:00
Происшествия

В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

Трагедия произошла накануне в многодетной семье, сообщает ТАСС. Тело ребенка обнаружили во дворе домовладения в двух метрах от входа в дом.
Российская газета 03:00
Авто

Volkswagen анонсировал купе-кроссовер Nivus

Компания Volkswagen представила тизер новой модели — купе-кроссовера Nivus.
Коммерсантъ 06 декабря в 04:00
Происшествия

В Удмуртии ребенок-инвалид скончался после смерти матери

В городе Можга в Удмуртии обнаружены тела 13-летнего подростка с тяжелой формой ДЦП и его матери.
Газета.Ru 03:44
Кино

«Самая масштабная игровая ночь»: трейлер The Game Awards 2019

Игромания.ру вчера в 12:32
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
РБК 01:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное