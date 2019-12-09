В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.

с чего всё началось

Собственники жилья могут требовать от управляющей компании рассрочку на оплату коммунальных услуг, сообщает DEITA.

Россияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

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