Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЮрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку

Олег Сухов заявил "Российской газете" о том, что в случае, если у собственников не хватает денег на то, чтобы совершить оплату коммунальных услуг, они могут от управляющей компании потребовать рассрочку. Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.
Российская газетавчера в 23:00

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Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

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Общественное телевидение России04:06

Россияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

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Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

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Россияне могут получить рассрочку на оплату ЖКХ

Вести.Ru04:40

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

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Будут ли жители Мордовии получать качественные коммунальные услуги?

Известия Мордовиивчера в 03:06
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 07:19, Ашберн
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Тамбовский вице-губернатор под домашним арестом выпал из окна и погиб

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