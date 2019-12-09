В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.

с чего всё началось

Олег Сухов заявил "Российской газете" о том, что в случае, если у собственников не хватает денег на то, чтобы совершить оплату коммунальных услуг, они могут от управляющей компании потребовать рассрочку. Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления.

Юрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку

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