Общество

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЮрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку

Олег Сухов заявил "Российской газете" о том, что в случае, если у собственников не хватает денег на то, чтобы совершить оплату коммунальных услуг, они могут от управляющей компании потребовать рассрочку. Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.
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