Общество
Ореанда-НовостиЮрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку
Олег Сухов заявил "Российской газете" о том, что в случае, если у собственников не хватает денег на то, чтобы совершить оплату коммунальных услуг, они могут от управляющей компании потребовать рассрочку. Он рассказал, что бывают трёх видов по оплате ЖКХ послабления.
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с чего всё началось
В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.Российская газетавчера в 23:00
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Россиянам напомнили, в каких случаях можно оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку
Общественное телевидение России04:06
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