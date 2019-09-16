Происшествия
РИА НовостиЮрист объяснил, почему суд назначил Устинову условный срок
Зачастую суды в России по части 1 статьи 318 УК РФ, по которой осуждён актёр Павел Устинов, назначают условные сроки, хотя статье предусмотрены и другие виды наказания, заявил РИА Новости адвокат, эксперт по правовым вопросам общероссийского движения "Сильная Россия" Янис Юкша.
Читать в источнике
Оценить278
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7015 источников, обновлено в 11:44, Вашингтон
Культура
Собчак опровергла информацию о финансовых трениях с Первым каналом
Российская газета 10:05
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на согласованный митинг в центре Москвы
Порядка 20 тысяч человек приняли участие в согласованном с властями митинге в поддержку фигурантов дела о незаконных акциях на проспекте Сахарова в Москве, сообщается на сайте столичного главка МВД.
РИА Новости вчера в 09:15
Шоу-бизнес
Наталья Гулькина прокомментировала завещание Анастасии Заворотнюк
Наталья Гулькина рассказала корреспондентам НТВ об отношении к заболеваниям. Певица также прокомментировала завещание Анастасии Заворотнюк.
OAnews 06:41
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Национальная служба новостей вчера в 04:06
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 08:53
Политика
США ввели санкции против граждан и компаний России
В американском Минфине заявили, что США ввели санкции против двух граждан России и трех российских компаний за "вмешательство" в американские выборы президента.
Газета.Ru 10:25
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика
Грузия устроила протест против возвращения России в ПАСЕ
Грузинская делегация отказалась от участия в торжественных мероприятиях осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против восстановления права голоса России в организации.
РИА Новости 08:45
Политика
Названа дата первого заседания Конституционного комитета Сирии
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен сообщил, что 30 октября в Женеве он созовет 150 сирийских мужчин и женщин и начнется работа конституционного комитета под руководством самих сирийцев.
Московский Комсомолец 10:46
Политика
Зеленский уволил секретаря СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский уволил с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Данилюка.
Lenta.ru 09:51
Экономика
«Мечел» решил выкупить долю Газпромбанка в Эльгинском месторождении
Долговая нагрузка превышает шесть показателей EBITDA, поэтому компания была вынуждена продать 49% в Эльгинском проекте Газпромбанку в 2016 году.
РБК 10:50
Игры
The Last of Us: Part II, Игромир и «Джокер»: лучшее на Игромании за неделю
Игромания.ру вчера в 15:52
Спорт
WADA не считает случайными искажения данных московской лаборатории
Напомним, что РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года с условием, что организация предоставит WADA оригинал базы данных проверки российских спортсменов и их допинг-пробы за период с 2012 по 2015 год, которые хранились в московской лаборатории.
Газета.Ru 06:59
Общество
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Ведомости 09:40
Политика
Путин прибыл в Париж для участия в церемонии прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин в понедельник, 30 сентября, прибыл в Париж, чтобы принять участие в церемонии прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
Известия 05:39
Армия и оружие
На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
REGNUM 08:46
Экономика
Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы
Проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 поступил в Госдуму из правительства, соответствующий пакет документов направлен председателем нижней палаты парламента на рассмотрение в профильный комитет, следует из сообщения на сайте Думы.
РБК 07:21
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
REGNUM вчера в 09:19
Шоу-бизнес
Алена Водонаева продемонстрировала публике три ноги
37-летняя российская модель, телеведущая и актриса Алена Юрьевна Водонаева сегодня с утра решительно попирает все новостийные отечественные топы.
Российская газета 09:45
Происшествия
Видео издевательств отца сестер Хачатурян появилось в Сети
Видео с кухни, где отец сестер Хачатурян ругается из-за беспорядка на дочерей, появилось в сети. Кадры опубликовал телеграм-канал Baza.
Газета.Ru 10:19
Здоровье
Врачи назвали первые симптомы рака печени
Три первых симптома появления раковой опухоли в печени обозначили врачи-онкологи Великобритании.
Ugpressa.ru 00:27
Гаджеты
Память Intel Optane DC предлагает первому игроку приготовиться
Источник изображения: PC Watch Этот же источник публикует некоторые результаты тестирования модулей Optane DC в пакете приложений SPECworkstation 3.0.1 в сравнении с твердотельным накопителем Intel 760p, в отдельных случаях преимущество первых достигает десятикратной величины.
3DNews 11:12
Здоровье
Все детские онкологи центра Блохина пригрозили уволиться
Все 26 детских онкологов московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина написали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Lenta.ru 09:13
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев год скрывал рождение дочери
Девочка появилась на свет весом 3 килограмма 700 граммов. Сначала Лазарев хотел ее назвать Анастасией, но в последний момент передумал.
Gazeta.SPb вчера в 12:59
Общество
В Мосгорсуде заявили о травле судьи Криворучко
В Мосгорсуде заявили, что содержание ряда публикаций по делу актёра Павла Устинова говорит о неуважении к суду и провокации в адрес федерального судьи Алексея Криворучко.
RT на русском 10:56
Футбол
Черчесов назвал состав сборной на матчи против Шотландии и Кипра
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов назвал состав на отборочные матчи чемпионата Европы против команд Шотландии и Кипра.
Российская газета 06:31
Политика
Путин освободил от НДФЛ несколько категорий россиян
Президент Владимир Путин подписал закон, освобождающий от уплаты НДФЛ студентов и аспирантов при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Ведомости 03:59
Футбол
Сборная Грузии по регби устроила скандал из-за песни Валерия Меладзе
Актуальные Новости 08:40