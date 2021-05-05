Юрист предупредил, как банки «разводят» клиентов
Причина – банальное отсутствие у людей финансовой грамотности и непонимание договоров по вкладам и кредитам, рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.В источнике
С чего всё началось
Юрист объяснил, как «разводят» на деньги самые надежные банки
Если в любом пункте соглашения есть слово "инвестиции", то, вероятнее всего, это уже не вклад, а приобретение сложного инвестиционного продукта, по которому клиент может вообще не получить дохода, а банк при этом будет ссылаться на стороннюю брокерскую компанию, с которой был заключен договор инвестирования.
ПРАЙМ19:02