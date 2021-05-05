Если в любом пункте соглашения есть слово "инвестиции", то, вероятнее всего, это уже не вклад, а приобретение сложного инвестиционного продукта, по которому клиент может вообще не получить дохода, а банк при этом будет ссылаться на стороннюю брокерскую компанию, с которой был заключен договор инвестирования.

ПРАЙМ 19:02