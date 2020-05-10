Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

с чего всё началось

Юрист Вячеслав Косаков из группы Novator рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть. Данную проблему эксперт считает очень актуальной в условиях, когда большинство компаний перешло на дистанционный режим работы.

Юрист рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть

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