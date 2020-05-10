Общество

Актуальные НовостиАктуальные НовостиЮрист рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть

Юрист Вячеслав Косаков из группы Novator рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть. Данную проблему эксперт считает очень актуальной в условиях, когда большинство компаний перешло на дистанционный режим работы.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.
ПРАЙМвчера в 19:02

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, что делать если похищены ваши персональные данные

ИА Красная Веснавчера в 21:55

Россиянам раскрыли порядок действий при утечке данных в интернет

Lenta.ruвчера в 20:04

Эксперт рассказал, как поступать при утечке личных данных в Сеть

News.ruвчера в 20:46

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в Сеть

Известиявчера в 20:37

Юрист рассказал, как быть, если личные данные утекли в Сеть

РЕН ТВвчера в 20:26

Эксперт рассказал о действиях при утечке данных в интернет

RT на русскомвчера в 21:28

Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

ПРАЙМвчера в 19:02
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Происшествия

В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора

Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:16
2
Происшествия

В Челябинской области еще 80 человек заразились коронавирусом

Вечерний Челябинск 03:15
5
Общество

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
РИА Новости 00:28
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,3K
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре

РИА Новости 03:47
Политика

Путин рассказал о национальной идее в России

Российская национальная идея заключается в патриотизме, заявил Владимир Путин.
РИА Новости 03:26
1,4K
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
990
Общество

Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса

Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса.
Первый Тульский 02:37
979
Общество

Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 02:03
5
Общество

Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании.
Ведомости вчера в 15:17
1,5K
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
1,4K
Происшествия

В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации.
REGNUM 08 мая в 03:09
26
Общество

Число случаев коронавируса в Калининградской области возросло до 671

Число случаев коронавируса в Калининградской области выросло до 671. За последние сутки инфекцию подтвердили у 34 человек.
Калининград.Ru вчера в 03:45
83
Общество

Правительство России может обанкротить все торговые центры страны

Правительство России разработало законопроект, позволяющий арендаторам из-за потери доходов разрывать с ними договоры без каких-либо штрафов.
Infox.ru вчера в 08:30
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Общество

ВВС США сообщили о взрыве бака «Фрегата-СБ» в космосе

Бак российского разгонного блока «Фрегат-СБ» взорвался в космосе, сообщает 18-ая эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.
Коммерсантъ вчера в 19:44
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Единоборства

Генри Сехудо объявил о завершении карьеры

FightCard.ru 00:54
Единоборства

Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249

Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США).
REGNUM 01:37
33
Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

Vprognoze.ru 04:27
Космос

Японские астрономы поставили под сомнение теорию происхождения Луны

Дни24 вчера в 11:09
9
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Армия и оружие

В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны

Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.
REGNUM вчера в 18:12
Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 200 тыс. человек

Общее число заболевших составило 209 688. Количество новых случаев инфицирования восьмой день подряд превышает отметку в 10 тыс.
РБК 03:45
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Киберспорт

VP.Prodigy обыграла Alliance со счетом 34:10 на первой карте

Первая карта завершилась со счетом 34:10 за 40 минут в пользу VP.Prodigy.
Cyber.sports.ru 08 мая в 10:40
Авто

Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России

Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
Новые автомобили вчера в 01:55
2
Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
3
Общество

Эксперт назвала сферы, в которых после карантина увеличится зарплата

Эксперт назвала сферы, в которых стоит ожидать увеличения зарплаты после окончания карантина, повсеместно введенного из-за эпидемии коронавируса.
Актуальные Новости вчера в 00:38
111
Общество

Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru вчера в 16:47
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Гаджеты

Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi

Еще до выхода официального релиза пользователи уже могли протестировать новую «операционку» более чем на 20 моделях смартфоном Xiaomi и Redmi, информирует MyDrivers.
RuNews24.ru 08 мая в 04:05
8
Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости 00:08
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Энергетика

В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом

Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру.
Lenta.ru 08 мая в 06:58
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