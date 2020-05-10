Если есть информация о том, что персональные данные использовали для совершения преступления, необходимо обратиться в правоохранительные органы.

с чего всё началось

Юрист Вячеслав Косаков из группы Novator рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть. Данную проблему эксперт считает очень актуальной в условиях, когда большинство компаний перешло на дистанционный режим работы.

Юрист рассекретил алгоритм действий при утечке личных данных в Сеть

Происшествия В Петербурге в автобусе ранили пассажира, заступившегося за кондуктора Сотрудники полиции задержали мужчину, ударившего ножом пассажира, который заступился за кондуктора в автобусе в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 2

Общество Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке. 200

Общество В Петербурге продлили ограничительные меры Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. 990

Общество Роспотребнадзор назвал условия снятия ограничений из-за коронавируса Федеральный Роспотребнадзор составил методические рекомендации для регионов России по определению показателей для поэтапного снятия ограничений, действующих сейчас на территории всей страны в связи с пандемией коронавируса. 979

Общество Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России. 5

Общество Facebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы Facebook удалял фотографию, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом, из-за ошибки автоматизированного инструмента, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя компании. 1,5K

Общество Определены сроки открытия магазинов одежды в России Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 1,4K

Происшествия В Костромской области выявили 22 новых случая заражения коронавирусом Кострома, 8 мая 2020, 10:09 — REGNUM За сутки в Костромской области наличие нового коронавируса подтвердилось ещё у 22 человек — передаёт региональный оперативный штаб по ситуации. 26

Единоборства Гейджи сенсационно победил Фергюсона на турнире UFC 249 Джексонвилль, 10 мая 2020, 08:37 — REGNUM Американский боец Тони Фергюсон проиграл соотечественнику Джастину Гейджи на турнире UFC 249, который прошёл 9 мая в городе Джексонвилль (штат Флорида, США). 33

Армия и оружие В РФ прошел выпуск курсантов вузов Минобороны Москва, 10 мая 2020, 01:12 — REGNUM Примерно 12 тысяч лейтенантов выпустилось из 36 высших военных учебных заведений Минобороны РФ в день 75-летия Победы, 10 мая сообщает пресс-служба ведомства.

Авто Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда. 2

Общество Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду. 3

Общество Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. 465

Гаджеты Стартовало тестирование глобальной версии MIUI 12 от Xiaomi Еще до выхода официального релиза пользователи уже могли протестировать новую «операционку» более чем на 20 моделях смартфоном Xiaomi и Redmi, информирует MyDrivers. 8