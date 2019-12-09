Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости01:08

Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

Известия02:01

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт рассказал, как получить рассрочку на оплату коммунальных услуг

Клопс01:55

Юрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку

Ореанда-Новости01:35
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Политика

ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
РБК 01:44
Происшествия

Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб

Коммерсантъ вчера в 03:30
Общество

В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос

Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
РИА Новости вчера в 23:35
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Происшествия

Петербургские суды эвакуируют из-за очередных угроз

Петербургские суды эвакуируют из-за новой порции угроз, поступивших утром 9 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Телеканал Санкт-Петербург 01:49
Общество

Российские компании готовятся к повышению зарплат

По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Газета.Ru вчера в 23:29
Шоу-бизнес

Петросян женился на своей молодой возлюбленной

Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
VSE42.RU 00:13
Спорт

Чемпион по пощечинам Вася Пельмень отправился в свой первый нокаут

НГС24 07 декабря в 23:24
Общество

Православные христиане празднуют Юрьев день

9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:28
Общество

В России разработали стандарты на экологически чистые продукты

Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
РБК 01:56
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Политика

Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане

Известия вчера в 13:40
Спорт

В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта

В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Вести.Ru вчера в 21:45
Политика

Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма

Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Известия вчера в 18:27
Общество

Помощник губернатора Забайкалья Ященко написал заявление на увольнение

Помощник губернатора Забайкальского края по вопросам строительства Александр Ященко написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Zab.RU 02:07
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Кино

«Холодное сердце 2» возглавил российский прокат вторую неделю подряд

РИА Новости 01:28
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК вчера в 10:26
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
RT на русском 00:14
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

Россиян предупредили о дождях в середине декабря

Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru вчера в 13:24
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 06 декабря в 10:17
Экономика

В 2020 году в Амурской области подорожает газ

Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Амур.инфо вчера в 21:34
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Газета.Ru вчера в 09:17
Политика

Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского

Газета.Ru вчера в 22:35
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Общество

Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика

Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
31 канал Челябинска 00:15
Общество

В конкурсе «Мисс Вселенная 2019» победила девушка из ЮАР

Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего сегодня в американской Атланте в штате Джорджия, стала девушка из ЮАР - 26-летняя Зозибини Тунзи заняла первое место.
Газета.Ru 01:46
Футбол

Тренер сборной Украины назвал 5 игроков, добившихся наибольшего прогресса

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал, кто, по его мнению, среди игроков национальной команды добился наибольшего прогресса за последнее время.
Газета.Ru вчера в 19:28
Политика

Максакова заявила о желании приехать в Россию

Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.
Известия вчера в 19:53
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