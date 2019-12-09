Экономика
РИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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Политика
ТАСС узнал о времени двусторонней встречи Путина и Зеленского
Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского запланирована после окончания переговоров «нормандской четверки» 9 декабря в Париже.
Происшествия
Находившийся под домашним арестом тамбовский вице-губернатор погиб
Общество
В Хабаровске опровергли данные о вызове Фургала на допрос
Пресс-служба правительства Хабаровского края в понедельник подтвердила информацию СМИ, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на "Амурстали".
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Происшествия
Петербургские суды эвакуируют из-за очередных угроз
Петербургские суды эвакуируют из-за новой порции угроз, поступивших утром 9 декабря, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Общество
Российские компании готовятся к повышению зарплат
По результатам опроса, повышения зарплат в 2020 году запланировали 25% работодателей, в то время как в прошлом году этот показатель составлял 18%.
Шоу-бизнес
Петросян женился на своей молодой возлюбленной
Знаменитый российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий Евгений Петросян, который недавно развелся с Еленой Степаненко, взял в жены свою молодую возлюбленную Татьяну Брухунову.
Спорт
Чемпион по пощечинам Вася Пельмень отправился в свой первый нокаут
Общество
Православные христиане празднуют Юрьев день
9 декабря (по старому стилю 26 ноября) православные христиане отмечают Юрьев день.
Общество
В России разработали стандарты на экологически чистые продукты
Эксперты Роскачества вместе с научными и отраслевыми объединениями разработали национальные стандарты экологически чистой сельскохозяйственной продукции, говорится в сообщении организации, поступившем в РБК.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Политика
Порошенко закидали яйцами во время выступления на майдане
Спорт
В швейцарской Лозанне решат судьбу российского спорта
В Лозанне в понедельник пройдет заседание исполкома Всемирного антидопингового агентства.
Политика
Пушков объяснил отказ Ельцина от Крыма
Первый президент России Борис Ельцин отказался от Крыма, хотя у него была возможность присоединить территорию к РФ, чтобы «выгнать» последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева из Кремля.
Общество
Помощник губернатора Забайкалья Ященко написал заявление на увольнение
Помощник губернатора Забайкальского края по вопросам строительства Александр Ященко написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности
Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
Россиян предупредили о дождях в середине декабря
Жителей Центральной России в начале следующей недели ожидает плюсовая температура и дождь. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Музыка
Максим Фадеев представил своих новых артистов
Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
Экономика
В 2020 году в Амурской области подорожает газ
Планируется, что он будет подписан 13 декабря. Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
Протестующие разбили палатки у офиса Зеленского
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Общество
Наталья Котова назначила главным дорожником Челябинска экс-силовика
Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Куляшов.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная 2019» победила девушка из ЮАР
Победительницей конкурса красоты "Мисс Вселенная", прошедшего сегодня в американской Атланте в штате Джорджия, стала девушка из ЮАР - 26-летняя Зозибини Тунзи заняла первое место.
Футбол
Тренер сборной Украины назвал 5 игроков, добившихся наибольшего прогресса
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поведал, кто, по его мнению, среди игроков национальной команды добился наибольшего прогресса за последнее время.
Политика
Максакова заявила о желании приехать в Россию
Уехавшая на Украину в 2016 году оперная певица и экс-депутат Госдумы Мария Максакова заявила, что готова вернуться в Россию.