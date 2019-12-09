Экономика
РИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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с чего всё началось
В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку.Российская газетавчера в 23:00
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Футбол
Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС
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Происшествия
Валерия рассказала о ДТП с участием сына
Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Политика
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Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
Музыка
Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике
Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Общество
Желающих поменять Конституцию россиян стало больше
Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Происшествия
В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж
В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Шоу-бизнес
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По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
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Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей
Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
Общество
Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»
Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
Кино
«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат
Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Футбол
Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока
После игры один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение, сообщает Football Italia со ссылкой на ETV.
Армия и оружие
В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии
В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.
Биатлон
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира
Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Общество
Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат
Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
Общество
Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»
Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
Политика
Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне
Кино
Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»
В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
Общество
Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе
Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Армия и оружие
Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция
Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
Общество
Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке
Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
Политика
В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»
Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
Наука
Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Кино
«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC
Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
Спорт
Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020
Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Общество
Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст
Футбол
Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
Политика
Из Лондона вывезли сто тонн польского золота
Сто тонн, 8 тысяч слитков — целые золотые горы перевезли из Банка Англии.