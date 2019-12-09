В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку.

с чего всё началось

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

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