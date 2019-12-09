Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку.
Российская газетавчера в 23:00

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Специалисты рассказали, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

Мой Брянск02:40

Платить за «коммуналку» можно частями

Первый Тульский02:32

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Российская газетавчера в 23:00

Эксперт рассказал, как получить рассрочку на оплату коммунальных услуг

Клопс01:55

Юрист дал совет, как на оплату услуг ЖКХ получить рассрочку

Ореанда-Новости01:35

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости01:08

Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

Известия02:01
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Футбол

Президент ЦСКА призвал к отставке главу департамента судейства РФС

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что руководитель департамента судейства Российского футбольного союза Александр Егоров должен покинуть свой пост.
Давыдов.Индекс вчера в 07:57
Происшествия

Валерия рассказала о ДТП с участием сына

Певица Валерия прокомментировала сообщения о ДТП с участием ее сына Арсения Шульгина под Петербургом.
Газета.Ru вчера в 14:27
Политика

Стала известна продолжительность нормандского саммита

Перед встречей в «нормандском формате» пройдут двусторонние переговоры между французским президентом Эмманюэлем Макроном и украинским лидером Владимиром Зеленским, а также между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным в 17:00.
РБК 02:35
Музыка

Ротару выступила в Москве и обратилась к российской публике

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года – 2019» в Москве.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Общество

Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
Lenta.ru 01:17
Происшествия

В Петербурге «заминировали» несколько судов, «Пулково» и Эрмитаж

В Петербурге анонимы снова начали рассылать письма с угрозами о минировании судов, больниц, аэропорта "Пулково" и Эрмитажа.
Интерфакс 02:19
Шоу-бизнес

Евгений Петросян женился в пятый раз

По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
Lenta.ru 02:21
Экономика

Допфинансирование снизит долги по ипотеке 12 тысячам многодетных семей

Выступая на заседании правительства в пятницу, Медведев напомнил, что семьи, в которых третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, с сентября текущего года имеют возможность снижения ипотечного долга на 450 тысяч рублей.
РИА Новости 06 декабря в 05:22
Общество

Сотрудники ФСИН Петербурга вышли на акцию «Бездомный полк»

Пенсионеры и сотрудники управления Федеральной службы исполнения наказаний Петербурга и Ленинградской области поддержали акцию столичных коллег против выселения сотрудников из ведомственного жилья без предоставления иной альтернативы.
78.ru вчера в 10:26
Кино

«Холодное сердце 2» снова возглавило российский прокат

Мультфильм "Холодное сердце 2" вторые выходные подряд возглавляет российский прокат, передает портал kinobusiness.com.
Газета.Ru 02:25
Футбол

Болельщик «Милана» получил ранение, пытаясь завладеть футболкой игрока

После игры один из болельщиков «Милана» получил ножевое ранение, сообщает Football Italia со ссылкой на ETV.
Чемпионат вчера в 19:21
Армия и оружие

В ООН призвали привлечь к ответу виновных в преступлениях в Сирии

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида.
РИА Новости 00:27
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на Кубке мира

Российские биатлонистки заняли только пятое место в эстафете на Кубке мира, при этом отставание от лидеров составило больше полутора минут.
Газета.Ru вчера в 15:49
Общество

Четверть российских компаний начали готовиться к повышению зарплат

Опрос, проведенный сервисом в августе 2019 года, показал, что в течение предыдущих 12 месяцев зарплату не повысили 88% россиян.
РБК вчера в 22:01
Общество

Представительница ЮАР получила титул «Мисс Вселенная»

Победительницей международного конкурса красоты "Мисс Вселенная" в 2019 году стала представительница ЮАР Зозибини Тунзи, об этом говорится на странице мероприятия в Twitter.
РИА Новости вчера в 22:30
Политика

Лавров и Помпео встретятся в Вашингтоне

Газета.Ru 02:38
Кино

Опубликован первый трейлер фильма «Чудо-Женщина: 1984»

В Сети появился первый официальный трейлер нового супергеройского фильма «Чудо-Женщина: 1984» с Галь Гадот в главной роли.
ТК Звезда вчера в 20:11
Общество

Илон Маск «выгулял» новый пикап Cybertruck в Лос-Анджелесе

Издание TMZ сообщает, что Илон Маск прокатился по улицам Лос-Анджелеса на новом пикапе Cybertruck и произвел фурор.
Piter.tv 02:32
Армия и оружие

Российские военные вошли в бывшую столицу ИГ

Lenta.ru вчера в 23:23
Общество

В России могут запретить взыскание долгов с пенсий

Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Коммерсантъ вчера в 21:37
Технологии

В WhatsApp появилась новая функция

Функция напоминаний появилась в мессенджере WhatsApp, сообщается на сайте whatsapp.any.do.
RT на русском 01:39
Общество

Бывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

Бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак пожаловался на условия поездок в автозаке.
ФедералПресс вчера в 16:42
Политика

В МИД России высказались против расширения «нормандского формата»

Ранее заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл заявил, что в настоящее время ведутся дискуссии о возможном расширении «нормандской четвёрки», куда входят Россия, Украина, Германия и Франция.
News.ru 00:25
Наука

Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

Московский Комсомолец вчера в 04:25
Общество

Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
REGNUM вчера в 05:12
Кино

«Яндекс» собирается снимать кино и сериалы по сценариям BBC

Выбрали ли в компании конкретные форматы для будущего производства, и кто именно будет снимать новые сериалы или фильмы, пока не сообщается.
ИА InterMedia 06 декабря в 06:14
Спорт

Комитет WADA призывает полностью отстранить Россию от Олимпиады-2020

Члены комитета Всемирного антидопингового агентства выступают за то, чтобы не допустить до предстоящих Олимпийских игр 2020 года абсолютно всех российских спортсменов.
Вести.Ru вчера в 23:07
Общество

Журова рассказала о пенсионерах, умоляющих поднять пенсионный возраст

News.ru 06 декабря в 23:58
Футбол

Тедеско высказался об акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после поражения в матче 19-го тура чемпионата России с «Ростовом» (1:4) прокомментировал акцию протестов фанатов красно-белых против действий правоохранительных органов в отношении активных любителей футбола.
Чемпионат 02:00
Политика

Из Лондона вывезли сто тонн польского золота

Сто тонн, 8 тысяч слитков — целые золотые горы перевезли из Банка Англии.
Вести.Ru 07 декабря в 06:34
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