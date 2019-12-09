Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку.
Российская газетавчера в 23:00

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Россияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

Deita.ru03:15

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

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Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

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Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости01:08

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