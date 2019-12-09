Общество

РИА НовостиРИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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с чего всё началось

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.
Российская газетавчера в 23:00

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Россияне могут получить рассрочку на оплату ЖКХ

Вести.Ru04:40

Россиянам напомнили, в каких случаях можно оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку

Общественное телевидение России04:06

Платить за услуги ЖКХ можно в рассрочку, но не все об этом знают

Российская газетавчера в 23:00

Юрист рассказал о способах получения рассрочки на оплату коммуналки

Известия02:01

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

РИА Новости01:08

Россияне могут брать рассрочку на оплату ЖКХ

Deita.ru03:15

Будут ли жители Мордовии получать качественные коммунальные услуги?

Известия Мордовиивчера в 03:06
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Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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Россия и Украина вернулись в английский суд из-за спора о $3 млрд

Предыстория спора Спор тянется с декабря 2015 года, когда Украина отказалась возвращать России $3 млрд по евробондам, которые были выпущены администрацией экс-президента Украины Виктора Януковича в декабре 2013 года и целиком выкуплены российским суверенным фондом.
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Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки

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В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину

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Эрдоган раскритиковал Макрона за слова об исламском терроризме

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Политика Сегодня 06:16
Политика

Назван состав украинской делегации на «нормандском саммите»

На Украине назвали состав делегации, которая отправляется в Париж, чтобы принять участие в саммите «нормандской четверки».
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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР

Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Известия вчера в 23:24
Общество

Россияне назвали Шойгу и Жукова героями Отечества всех эпох

Россияне назвали министра обороны России Сергея Шойгу и маршала СССР Георгия Жукова героями Отечества всех эпох.
Lenta.ru вчера в 22:27
Происшествия

Мосгорсуд отменил арест активов Абызова на сумму свыше 1 млрд рублей

"Мосгорсуд согласился с доводами защиты о незаконности постановления Басманного районного суда от 10 сентября о наложении ареста на имущество по уголовному делу в отношении Абызова", - сказал защитник.
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Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов «Спартака»

Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско с пониманием отнесся к акции протеста фанатов столичного клуба, которая связана с полицейским произволом.
Газета.Ru 02:39
Происшествия

Российского таксиста заподозрили в изнасиловании пассажира

После инцидента водитель высадил пассажира и уехал. В машине таксиста остались паспорт пострадавшего, а также его iPhone и банковские карты.
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Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
RuNews24.ru вчера в 08:48
Хоккей

«Куньлунь» обыграл «Амур» на выезде

ГЛАС.RU 06:34
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Глава Оренбурга досрочно ушел в отставку

Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин 9 декабря сложил с себя полномочия в связи с переходом на другую работу, сообщили "Интерфаксу" в городской администрации.
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире

Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
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По версии следствия, подозреваемый вместе со своим братом и находящимися в Турции и Сирии сообщниками занимались спонсированием запрещённой группировки «Исламское государство» под видом благотворительной деятельности.
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Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
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Лидия Михеева стала новым секретарем Общественной палаты РФ

В октябре пост секретаря ОП РФ покинул Валерий Фадеев, он был назначен председателем Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества.
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Четырехкратный олимпийский чемпион из России поддержал решение WADA

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что согласен с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
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ВМС Украины сформировали новый дивизион в Азовском море

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София Ротару выступила на «Песне года» в Москве

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Старение человека происходит в три этапа: в 34, 60 и 78 лет

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Появилась свежая информация о Lada Granta нового поколения

Обновленная Гранта снова стала бестселлером российского рынка, но вазовцы уже работают над новым поколением модели.
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Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
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Желающих поменять Конституцию россиян стало больше

Больше половины опрошенных россиян (68 процентов) считают, что в Конституцию России нужно внести поправки.
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Российские военные вошли в сирийскую Ракку

Офицер российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Владимир Варнавский заявил, что российские военные вошли в сирийскую Ракку и раздали там продовольственные наборы.
RT на русском 01:14
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