Общество
РИА НовостиЮрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ
При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов. Он напомнил, что послабления по оплате услуг ЖКХ бывают трех видов.
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с чего всё началось
В России ввели меры, которые помогают гражданам с финансовыми трудностями оплачивать коммунальные услуги. Собственники при нехватке денег на оплату коммунальной платежки могут потребовать от управляющей компании рассрочку. Но об этом знают далеко не все.Российская газетавчера в 23:00
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Россиянам напомнили, в каких случаях можно оплачивать услуги ЖКХ в рассрочку
Общественное телевидение России04:06
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