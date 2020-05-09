Экономика
ИзвестияЮрист рассказал о минусах досрочного погашения кредитов
Досрочноe погашение кредитов, взятыx компаниями или гражданами, зачастую лишенo экономического смыслa. Такое мнение высказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседe с агентством «Прайм».
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Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.ПРАЙМвчера в 19:04
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