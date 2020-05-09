Экономика

ИзвестияИзвестияЮрист рассказал о минусах досрочного погашения кредитов

Досрочноe погашение кредитов, взятыx компаниями или гражданами, зачастую лишенo экономического смыслa. Такое мнение высказал гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский в беседe с агентством «Прайм».
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Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
ПРАЙМвчера в 19:04

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Названа опасность досрочного погашения кредита

Lenta.ruвчера в 21:40

Названа опасность досрочного погашения кредита

РИА Новости00:02

Юрист рассказал о минусах досрочного погашения кредитов

Известиявчера в 22:11

Аналитик рассказал об опасности досрочного погашения кредита

РЕН ТВ02:52

Названа опасность досрочного погашения кредита

Комсомольская правдавчера в 20:00

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Газета.Ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

ПРАЙМвчера в 19:04
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Транспорт

Мексиканская авиакомпания полностью перешла на Sukhoi SuperJet 100

Мексиканская авиакомпания InterJet полностью перешла на использование только российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100), сообщает издание Milenio со ссылкой на представителей перевозчика.
Lenta.ru 07:12
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Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

ТАСС вчера в 20:26
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Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
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Общество

Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов

Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
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Футбол

Туран: «Думал, что перехожу в „Баварию“, а не в „Барселону“»

Агент не сказал мне, что я перехожу в "Барселону".
Soccer.ru вчера в 17:39
Общество

Дистанционное обучение в вузах продлили после 12 мая

Министерство науки и высшего образования РФ продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 13:58
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Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
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Общество

Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине

Российский глубоководный подводный аппарат «Витязь-Д» впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщил журналистам вице-премьер Юрий Борисов.
РБК 04:02
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Общество

Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам

Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета 06:28
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Футбол

Отец Йовича о травме сына: «Лука подавлен и немного напуган»

Милан Йович, отец нападающего "Реала" Луки Йовича, рассказал о состоянии сербского футболиста.
Soccer.ru 00:32
Общество

ТАСС: в Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
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Авто

АвтоВАЗ запатентовал названия для трех новых моделей Lada

«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:20
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Здоровье

Коронавирус не затронул только три района Нижегородской области

Коронавируса не обнаружено только в трех районах Нижегородской области –Варнавинском, Воскресенском и Княгининском.
RuNews24.ru вчера в 09:05
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Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
259
Общество

В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
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Общество

В России снизился коэффициент распространения коронавируса

Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
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Единоборства

Решение не отменять турнир UFC 249 назвали позором

Решение не отменять турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) под номером 249 назвали позором.
Газета.Ru 06:50
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Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
469
Общество

Пранкеры Вован и Лексус разыграли мэра Праги

RuNews24.ru вчера в 13:32
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Общество

Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине

Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
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Киберспорт

Из Call of Duty: Warzone убрали вертолеты

CyberSport.ru 07 мая в 09:58
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
3,5K
Общество

В России многодетным семьям могут оказать дополнительную помощь

Многодетным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, предложили оказать дополнительную помощь на фоне пандемии коронавируса.
Вести ФМ вчера в 03:43
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Происшествия

Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек

РИА Новости 06:56
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Происшествия

Фигурант «дела о беспорядках» в Москве подал иск о возмещении ущерба

Как сообщалось, Фомину было предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках на акции 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако 6 декабря стало известно, что его уголовное преследование прекращено за отсутствием состава преступления.
Интерфакс вчера в 15:38
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Происшествия

В Калининграде силовики в масках, выбив окна, ворвались в квартиру женщины из-за комментария во «ВКонтакте»

В ходе «штурма» силовики разбили окна квартиры. После проведения обыска силовики увезли Людмилу Стеч для проведения следственных действий.
Росбалт вчера в 17:09
1
Общество

Прокуратура проверит сообщения о нарушениях в госпитале «Ленэкспо»

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, прокуратура проверит указанные факты и при наличии оснований «примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования».
News.ru вчера в 10:42
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Кино

Боба Фетт появится во втором сезоне «Мандалорца»

Выход второго сезона «Мандалорца» на Disney+ намечен на начало октября 2020 года.
NewInform 04:07
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