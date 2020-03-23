Юрист полагает, что заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.

с чего всё началось

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина. Свое мнение она высказала в интервью радио Sputnik.

Юрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

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