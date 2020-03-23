Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаЮрист рассказала об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Закон об ипотечных каникулах может быть применен в ситуации распространения коронавируса, считает юрист Екатерина Духина. Свое мнение она высказала в интервью радио Sputnik.
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с чего всё началось

Юрист назвал кредиты, по которым можно просить отсрочку из-за COVID-19

Юрист полагает, что заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Радио Sputnikвчера в 19:00

Подробнее о событии

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:13

Юрист объяснила, как получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

URA.Ruвчера в 21:13

Юрист сообщила о способе отсрочить кредит из-за коронавируса

РЕН ТВвчера в 19:57

Эксперт назвал способ получить отсрочку по кредиту из-за коронавируса

Известиявчера в 20:50

Юрист: пандемия может стать основанием для получения отсрочки по кредитам

News.ruвчера в 20:12

Юрист назвал способ получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Телеканал 360°вчера в 20:53

Юрист назвал кредиты, по которым можно просить отсрочку из-за COVID-19

Радио Sputnikвчера в 19:00
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Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости вчера в 18:35
Энергетика

В Госдуме предложили снизить цены на бензин из-за удешевления нефти

Одной из мер социальной поддержки населения предложили сделать снижение цен на бензин и другие виды топлива на заправках.
Российская газета 21 марта в 03:42
Происшествия

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 17:33
Политика

В Россию привезли более 25 млн медицинских масок из Китая

Самолет ВКС России доставил первую партию медицинских масок из Китая.
ТВ Центр 01:44
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Турцией

Ограничение начнет действовать с 00:00 23 марта. Чартерные рейсы будут выполняться при условии перевозки граждан России до полного вывоза.
АТВмедиа вчера в 11:45
Общество

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:13
Экономика

Поставщики предупредили ретейлеров о росте оптовых цен на гречку

РБК 21 марта в 10:15
Энергетика

Сечин не ощутил «драматизма» от обрушения цен на нефть

В "Роснефти" ожидали падения цен на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК, но главными причинами снижения стоимости барреля глава госкорпорации Игорь Сечин считает другие факторы: антироссийские санкции, пандемию коронавируса и экономическую стагнацию.
Агентство Телеграф 21 марта в 04:22
Здоровье

В Красноярске выросло число пациентов с коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом выросло в Красноярске.
Росбалт 01:07
Спорт

Канада не пустит спортсменов на Олимпийские игры в Токио

Канадский олимпийский комитет (КОК) и Канадский паралимпийский комитет (КПК) объявили, что не пустят спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году, сообщает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 00:21
Армия и оружие

Украина сочла свои катера достойным ответом десантным кораблям России

Десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» ВМС Украины являются достойным ответом большим десантным кораблям Черноморского флота России.
Вечерняя Москва вчера в 04:58
Общество

Более 120 тысяч человек обратились на горячую линию Депздрава Москвы

Более 120 тысяч жителей столицы обратились на горячую линию Департамента здравоохранения Москвы с вопросами о коронавирусе.
Вечерняя Москва 01:39
Происшествия

В Башкирии нейтрализовали боевика, готовившего теракт

В Уфе оперативники нейтрализовали боевика, планировавшего теракт, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета.
РИА Новости вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская поделилась деталями домашних родов

Елена Подкаминская поделилась некоторыми деталями домашних родов.
OAnews вчера в 11:04
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 23 марта

Голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь из-за пандемии коронавируса, рассказали источники газеты «Ведомости».
РБК 01:15
Гаджеты

Бизнес независимых продавцов на площадке Amazon начал страдать

Как сообщает Bloomberg, начал страдать бизнес независимых продавцов, которые использовали площадку Amazon для распространения собственной продукции.
3DNews 00:43
Авто

Сколько бы стоили автомобили в СССР при пересчете на российские рубли

Что происходит 21 марта в 11:16
Общество

Меркель отправилась на карантин

Канцлер Германии Ангела Меркель делала прививку от пневмонии 20 марта, а через два дня у врача оказался положительным тест на коронавирус.
МР7.ру вчера в 23:55
Экономика

Страховщики предложили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил председателю ЦБ России Эльвире Набиуллиной письмо с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств для того, чтобы компенсировать рост цен на восстановительный ремонт автомобилей на фоне изменения курса валют.
РБК вчера в 19:22
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

В Ставропольском крае накануне разразился громкий скандал. В регионе выявили первый случай заражения коронавирусом.
Магсити74 вчера в 02:24
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости вчера в 21:02
Происшествия

Семья главного вора в законе России заразилась коронавирусом

Lenta.ru вчера в 09:31
Авто

Bugatti представила шесть редчайших моделей

Французский премиальный гигант Bugatti рассекретил шесть новых версий популярного гиперкара Bugatti Chiron.
Rusargument вчера в 06:23
Экономика

Аваков предрек украинцам проблемы с оплатой продуктов питания и лекарств

Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал, что жителей его страны ждет целая серия социальных проблем из-за пандемии нового коронавируса.
Экономика сегодня 00:07
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 18 регионах России

В 18 регионах России за сутки выявили 53 случая заражения COVID-19.
RT на русском 21 марта в 09:51
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона

Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Власти отрицают планы введения жесткого карантина в России

Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции отрицает, что в России планируют вводить режим жесткого карантина, передает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 08:44
Общество

В Приморье приостановят работу театров, музеев и бассейнов

Власти Приморья приняли решения приостановить работу учреждений культуры - театров, музеев, картинных галерей, бассейнов, - а в спортивных залах ограничить количество посетителей до 50 человек.
Российская газета 01:34
Общество

Правительство приостановило диспансеризацию из-за коронавируса

Правительство РФ временно приостановило всероссийскую диспансеризацию в связи с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 02:07
Игры

В Steam с 20 марта бесплатно раздают Tomb Raider и игру про Лару Крофт

Astera 20 марта в 16:43
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