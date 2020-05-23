Общество

Daily StormDaily StormЭксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Она предположила, что на досрочный выход на пенсию могут рассчитывать около полутора-двух миллионов человек.
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.
ПРАЙМ22 мая в 19:03

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Эксперт допустила снижение пенсионного возраста в России

РИА Новостивчера в 06:33

Эксперт допустил понижение пенсионного возраста из-за эпидемии

РБКвчера в 05:23

Эксперт рассказал, смягчат ли условия для досрочного выхода на пенсию

ПРАЙМ22 мая в 19:03

Эксперт анонсировала сокращение пенсионного возраста в России

Московский Комсомолецвчера в 00:08

Названо условие для сокращения пенсионного возраста в России

URA.Ru22 мая в 23:52

Эксперт предсказала сокращение пенсионного возраста в России

Газета.Ru22 мая в 22:20

Предсказано снижение пенсионного возраста в России

Lenta.ruвчера в 04:51
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Армия и оружие

ДНР и ЛНР привели войска в боевую готовность

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик привели в боевую готовность свои подразделения в связи с активизацией обстрелов со стороны украинских силовиков территорий ДНР и ЛНР.
Известия 20 мая в 21:14
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Экономика

Глава ЦБ допустила вероятность снижения ключевой ставки в июне

Вероятность снижения ключевой ставки в июне на 1 процентный пункт (п.п.) есть, но она ниже 100%.
ТАСС 22 мая в 08:29
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Экономика

Экономист объяснил, почему 30% малого бизнеса в РФ закроется

Кризис на фоне пандемии коронавируса в России приведет к тому, что в течение 2020 года треть малого бизнеса закроется.
URA.Ru 01:40
Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
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Армия и оружие

В Китае назвали две страны, которые умеют делать истребители пятого поколения

Ferra вчера в 11:49
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Общество

Москвичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России.
Российская газета 00:47
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Армия и оружие

В Ливии заметили летящие из Сирии российские истребители

Piter.tv 22 мая в 02:44
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Экономика

Состояние 25 богатейших людей мира выросло на $255 млрд за два месяца

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 млрд, несмотря на пандемию коронавируса.
Известия 02:03
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Кино

Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе

Культуромания 22 мая в 05:01
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Политика

Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы

Первый из пяти иранских танкеров с топливом приблизился к водам Венесуэлы, несмотря на угрозы со стороны Вашингтона.
Вести.Ru вчера в 22:12
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике

REGNUM 00:49
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Шоу-бизнес

Актриса Алена Бабенко заразилась коронавирусом

РБК 02:26
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Шоу-бизнес

Боня эмоционально ответила Инстасамке на обвинения в эскорте

ФАН вчера в 04:51
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом

«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлена в Барнауле и ещё по оному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
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Здоровье

О высоком сахаре в крови предупреждает внешний симптом

Характерным признаком сахарного диабета является ксероз - сильная сухость и грубость кожи, а также зуд и шелушение.
Соловей.Инфо вчера в 03:02
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Теннис

Осака за год заработала 37,4 млн долларов. Это рекорд женского спорта

22-летняя экс-первая ракетка мира Наоми Осака заняла 29-е место среди 100 самых высокооплачиваемых спортсменов, за год заработав 37,4 миллиона долларов и установив рекорд женского спорта.
Sports.ru 22 мая в 07:40
Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Политика

Ким Чен Ын предложил стратегию усиления ядерного сдерживания

Лидер КНДР Ким Чен Ын впервые за три недели появился на публике.
Коммерсантъ вчера в 18:25
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Шоу-бизнес

Пригожин ответил на критику Шнурова

REGNUM 00:18
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
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Игры

Почему Mafia II: Definitive Edition не тянет даже на ремастер

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Бывший муж Лолиты готовится к нескольким операциям

RuNews24.ru вчера в 14:14
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Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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Общество

Полиция начала проверку вечеринки в Новосибирске

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Авто

В Австралии никак не могут продать 4 тыс. побитых градом машин

В распоряжении компании из Австралии в общей сложности оказались 4 тыс. автомобилей, пострадавших в результате выпавшего града, размеры которого были сопоставимы с мячом для гольфа.
Tvoe-avto.com вчера в 04:16
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Здоровье

В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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