Общество
Национальная служба новостейЮрист усомнился в снижении пенсионного возраста в России
Юрист Иван Соловьев эфире НСН назвал популизмом идею о снижении пенсионного возраста в России на фоне пандемии коронавируса. Критическая ситуация на рынке труда на фоне пандемии коронавируса может стать причиной для сокращения пенсионного возраста в России.
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с чего всё началось
С учетом сложности латания дыр Пенсионного фонда, неэффективности работы негосударственных пенсионных фондов и до конца неясной ситуации с восстановлением после пандемии, решение о снижении пенсионного возраста могут принять, но уже не в этом году, заключила она.ПРАЙМвчера в 19:03
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Происшествия
Установлена личность захватчика отделения банка в Москве
Полицейские установили личность захватчика отделения банка на Земляном Валу в Москве.
Газета.Ru 09:30
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM 16:34
Здоровье
Фильм про выживших после ИВЛ вышел в рамках проекта RT и Красовского
Фильм «Выжить после ИВЛ», который снимался в Тверской областной больнице, представляют в рамках документального проекта «Эпидемия» RT и журналист Антон Красовский.
Время Н 09:57
Авто
Электрокар Tesla Model 3 превратили в кабриолет
Калифорнийская фирма Newport Convertible Engineering (NCE) из Хантингтон-Бич, предлагает владельцам Tesla Model 3 превратить их седан в кабриолет.
За рулем Кубань вчера в 01:11
Армия и оружие
Российский «Панцирь-С1» сбил турецкий беспилотник в Ливии
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1Э" российского производства сбил турецкий ударный беспилотник Bayraktar TB2 в небе над Ливией.
Газета.Ru 16:46
Здоровье
Число случаев заболевания коронавирусом в Приморье достигло 1595
Число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае за сутки возросло на 53 и достигло 1595.
RT на русском вчера в 22:40
Единоборства
Тренер Нурмагомедова не боится Гэтжи
Хавьер Мендес, тренер российского чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о будущем сопернике своего подопечного.
RT на русском вчера в 11:15
Общество
Илон Маск признался в любви к русскому языку
Предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал, что неравнодушен к звучанию русского языка.
Известия 16:48
Наука
«Ген похудения» обнаружили ученые
ToDay News Ufa вчера в 07:43
Происшествия
Бойцов Нацгвардии Украины убили на рыбалке из-за войны в Донбассе
Причиной массового убийства в селе Новоселица Житомирской области мог стать конфликт арендатора озера со своими знакомыми из-за войны в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 09:02
Общество
Москва начинает первый этап смягчения ограничений
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о начале первого этапа ослабления ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:07
Армия и оружие
ВМС США испытали лазер против беспилотника
Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС 18:10
Политика
Politico: США могут создать новый орган по реагированию на пандемии
Новый орган станет альтернативным механизмом для выполнения некоторых видов работы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на фоне угроз президента США прекратить финансирование организации на постоянной основе, указано в сообщении.
Газета.Ru 02:01
Экономика
Богатейшие люди стали еще богаче
Богатейшие люди планеты стали еще богаче — суммарное состояние 25 самых состоятельных человек за два месяца увеличилось на 255 миллиардов долларов.
Lenta.ru 11:35
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru 14:55
Происшествия
Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами
В интернете в пятницу, 22 мая, появилось видео, на котором сотрудники МЧС на территории пожарной части в Каргате в Новосибирской области подстригают траву ножницами.
Известия вчера в 04:55
Общество
Глава Роспотребнадзора сообщила о «срезанном» в России пике эпидемии
Пик эпидемии коронавируса в России удалось «срезать», суточная заболеваемость в стране была одной из самых низких в мире, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента России Владимира Путина по санитарно-эпидемиологической обстановке.
РБК вчера в 08:57
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте
Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета 12:58
Происшествия
В Ингушетии зарегистрировали землетрясение
Были зарегистрированы колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2. Сейсмособытие ощущали жители села Троицкое Сунженского района, а также городов Сунжа и Карабулак.
REGNUM 18:06
Общество
Кадыров опубликовал видеообращение
Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил мусульман с наступлением Ураза-байрама. Видеопоздравление он выложил в свой Telegram-канал.
Газета.Ru 15:35
Гаджеты
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями
Пользователи смартфонов Samsung столкнулись с техническими сбоями.
ВладТайм 04:10
Наука
Суперкомпьютер вычислил причину вымирания неандертальцев
iReactor вчера в 10:08
Кино
Режиссерская версия «Лиги справедливости» все-таки выйдет
Кinomania 21 мая в 08:41
Происшествия
СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
RT на русском 09:16
Общество
У 29 сотрудников Центра подготовки космонавтов выявили коронавирус
В Центре подготовки космонавтов (ЦПК) у 29 сотрудников выявили коронавирус.
Газета.Ru 16:19
Общество
В Москве умерли 59 пациентов с коронавирусом
В столице за сутки умерли 59 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:19
Политика
В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском 17:30
Футбол
Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА
Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.
Чемпионат 16:25