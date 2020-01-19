Политика

ИзвестияИзвестияЮристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции

Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Республиканцы хотят «по-быстрому» рассмотреть импичмент Трампу в Сенате

REGNUM20:32

Politico: республиканцы в Сенате могут рассмотреть импичмент Трампа в ускоренном режиме

ТАСС19:16

Трамп назвал обвинения в деле по импичменту оскорблением Конституции США

Комсомольская правда13:33

Юристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции

Известия15:08

Защита Трампа заявила о необходимости отклонить обвинения против него

РБК13:42

Прения по импичменту Трампа начнутся в среду

РИА Новости19:04

Адвокаты Трампа призывают сенат отклонить обвинения по делу об импичменте

Газета.Ru13:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 22:20, Ашберн
Общество

Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет

Shraibikus News 13:35
Здоровье

Более 250 человек скончались в России после приема лекарств

После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Москва 24 вчера в 18:54
Политика

Иран признал попадание двух ракет в украинский Boeing

Lenta.ru 19:52
Общество

Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX

Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.
РЕН ТВ 11:47
Космос

Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия

До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Актуальные Новости 08:28
Политика

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
RT на русском 06:54
Общество

Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Известия 17:28
Общество

Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения

Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
РЕН ТВ вчера в 18:38
Общество

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду

По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
РИА Новости 20:13
Происшествия

Пять человек погибли во время пожара в Томской области

Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Интерфакс 21:19
Экономика

В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
РБК 18 января в 02:23
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Политика

В МИД Польши оценили рассекреченные документы об освобождении Варшавы

РЕН ТВ 17 января в 16:55
Политика

Чайка покинет пост генпрокурора РФ

Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
vtomske.ru 05:45
Кино

Вручены премии Гильдии киноактеров США

Вручены премии Гильдии киноактеров США В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Коммерсантъ 13:54
Общество

Маткапитал на первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле

Коммерсантъ вчера в 18:08
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
РБК 20:14
Футбол

Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»

Радио Зенит 18 января в 08:38
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки

Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Live24 09:18
Общество

В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ

Законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.
Известия 01:48
Политика

Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем

Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Известия 18:53
Общество

Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно

Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
Газета.Ru 21:10
Происшествия

Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби

Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Российская газета 18:23
Энергетика

Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии

РИА Новости 14:10
Происшествия

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека

Аргументы и Факты 22:15
Происшествия

В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту

Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 20:36
Здоровье

Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием

Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
АиФ Нижний Новгород 13:56
Здоровье

Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов

Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Сахалин.Инфо 02:00
Технологии

Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров

В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.
Актуальные Новости 17:00
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ТАСС 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
Импичмент Дональда ТрампаБольше новостей по теме
Главное