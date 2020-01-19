Политика
ИзвестияЮристы Белого дома назвали импичмент Трампа искажением конституции
Команда юристов президента США Дональда Трампа назвала процедуру импичмента нарушением конституции страны и призвала сенат оправдать американского лидера, сообщает 20 января The Hill.
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Общество
Актриса Марина Рузавина скончалась в 26 лет
Здоровье
Более 250 человек скончались в России после приема лекарств
После приема лекарственных препаратов за первые девять месяцев 2019 года в России скончался 251 человек.
Общество
Boeing выявила новые проблемы у самолета 737 MAX
Американская компания Boeing обнаружила в программном обеспечении самолета 737 MAX недочеты, о которых ранее было не известно.
Космос
Предсказано появление ярчайшей звезды до конца текущего столетия
До конца текущего столетия, предсказывают астрономы, на небосклоне появится ярчайшая звезда.
Политика
Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
Общество
Для российских учителей предложили ввести понятие педагогической тайны
Для российских специалистов в сфере образования предложено ввести новое ограничение: понятие педагогической тайны, которое запретит учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей.
Общество
Принц Гарри заявил, что глубоко опечален последствиями своего решения
Принц Гарри заявил, что испытывает глубокую печаль в связи с последствиями решения стать с актрисой Меган Маркл независимыми от королевской семьи.
Общество
В Гидрометцентре объяснили аномально теплую погоду
По словам метеоролога, атлантический воздух перемещается по территории России и достигает Сибири, где трансформируется, охлаждается, но все равно остается теплым, в связи с чем в Западной Сибири и Красноярском крае прогнозируются температурные отклонения от нормы до 20 градусов.
Происшествия
Пять человек погибли во время пожара в Томской области
Площадь пожара составила 208 кв.м, его причина устанавливается. В настоящее время устанавливают личности погибших.
Экономика
В Пенсионном фонде напомнили о росте пенсий к 2022 году
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% и составит 18290 руб. Об этом сообщил глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов, передает "Российская газета".
Происшествия
Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале
Два туриста провалились под лед на Байкале.
Политика
В МИД Польши оценили рассекреченные документы об освобождении Варшавы
Политика
Чайка покинет пост генпрокурора РФ
Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.
Кино
Вручены премии Гильдии киноактеров США
Вручены премии Гильдии киноактеров США В Лос-Анджелесе прошла 26-я церемония вручения премии Гильдии киноактеров США (SAG Awards).
Общество
Маткапитал на первого ребенка могут начать оформлять в марте-апреле
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Представители России предоставили члена Совета безопасности ООН данные, которые свидетельствуют о том, что химическая атака в сирийской Думе в 2018 году была фальсификацией.
Футбол
Бауыржан Исламхан тренируется с «Зенитом»
Общество
Финляндия интересуется созданием ВСМ между Москвой и Хельсинки
Финские власти заявили, что хотят создать высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, сообщает пресс-служба ООО «РЖД».
Общество
В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ
Законодательный запрет на снятие комиссии при оплате услуг ЖКХ порадует россиян, особенно малообеспеченных, у которых на платежи уходит большая часть бюджета.
Политика
Британское посольство отреагировало на ситуацию с украинским трезубцем
Посольство Великобритании в Киеве выразило сожаление в связи с тем, что украинский трезубец попал в британское пособие с экстремистскими символами, сообщается в понедельник, 20 января, на странице ведомства в Facebook.
Общество
Пьяных нарушителей предложили направлять на лечение насильно
Право направлять на обязательное лечение нарушителей предлагается дать судам.
Происшествия
Рэпер Гуф опроверг сведения о задержании в аэропорту Абу-Даби
Российский рэпер Гуф (Алексей Долматов) опроверг информацию о задержании в аэропорту Абу-Даби за дебош в самолете.
Энергетика
Белоруссия закупила партию нефти в Норвегии
Происшествия
В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли три человека
Происшествия
В Охотском море загорелся траулер с десятками моряков на борту
Рыболовецкий траулер "Энигма Астралис" загорелся в Охотском море недалеко от Магадана, сообщил РИА Новости представитель морского спасательно-координационного центра Петропавловска-Камчатского.
Здоровье
Умер один из членов нижегородской семьи с тяжелым заболеванием
Житель Нижегородской области Михаил Воронцов, страдавший редким генетическим заболеванием, умер на 52-м году жизни, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на директора фонда помощи «Геном» Елену Хвостикову.
Здоровье
Сахалинцев призывают не игнорировать терапевтов
Жительница Южно-Сахалинска Евгения Григорьевна к участковому терапевту обратилась с жалобой на болевые ощущения в области поясницы.
Технологии
Новый алгоритм от Toshiba сделал обычные ПК быстрее суперкомпьютеров
В компании Toshiba изобрели алгоритм, который обеспечил настольным ПК возможность вычислять быстрее суперкомпьютеров, в том числе и квантовых.