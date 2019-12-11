"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.

с чего всё началось

25 ноября стало известно, что Крым планирует провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации Киева, устроенной в 2018 году в Керченском проливе. В процессе должны будут принять участие специалисты стран Запада, в том числе политологи, социологи, экономисты.

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

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