Политика
ИзвестияЮристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
25 ноября стало известно, что Крым планирует провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации Киева, устроенной в 2018 году в Керченском проливе. В процессе должны будут принять участие специалисты стран Запада, в том числе политологи, социологи, экономисты.
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с чего всё началось
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.РИА Новостивчера в 21:28
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Общество
Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении
Происшествия
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В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы
Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
Происшествия
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Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.
Происшествия
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Политика
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Авто
Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban
Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Футбол
Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры
Армия и оружие
США вернули Южной Корее четыре военные базы
Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
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США запретили полеты сотням военных студентов из Саудовской Аравии
Власти США временно запретили летать около 300 студентам из Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС во Флориде.
Экономика
Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году
РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Происшествия
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Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом
Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Автоспорт
Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин
Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.
Авто
Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году
Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
Экономика
Ключи от квартир выдадут еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков
Культура
Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк
Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Политика
Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
Политика
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Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
Политика
Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing
«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
Политика
Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС
Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
Происшествия
В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин
Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины
Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Футбол
Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре
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Экономика
Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить
Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.