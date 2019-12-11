Политика

ИзвестияИзвестияЮристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

25 ноября стало известно, что Крым планирует провести весной 2020 года международный общественный трибунал по провокации Киева, устроенной в 2018 году в Керченском проливе. В процессе должны будут принять участие специалисты стран Запада, в том числе политологи, социологи, экономисты.
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с чего всё началось

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.
РИА Новостивчера в 21:28

Подробнее о событии

Адвокаты отказались защищать Украину от России на международном суде

URA.Ru03:59

Юристы отказались защищать Украину по керченскому инциденту

Lenta.ru02:24

Юристы не захотели защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

Телеканал 360°00:52

Керченская провокация: Украину не хотят защищать ее собственные юристы

Вести.Ruвчера в 23:40

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

Известиявчера в 23:05

СМИ: Юристы отказываются защищать Украину на слушаниях по возвращённым кораблям

Life.ruвчера в 22:19

Юристы не хотят защищать Украину на слушаниях по керченской провокации

РИА Новостивчера в 21:28
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Общество

Сериал «Слуга народа» с Зеленским покажут на российском телевидении

Газета.Ru вчера в 17:12
Происшествия

Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Соседка убитой в Москве студентки Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыла детали трагедии. Об этом сообщает телеканал «360».
Lenta.ru вчера в 23:08
Экономика

Гуцериев и «Сафмар» подали иск к издателю российской версии Forbes

Издатель российского Forbes ранее сам обратился с иском о защите деловой репутации к группе "Сафмар", предварительные слушания назначены на 19 декабря.
РИА Новости 03:34
Происшествия

Число жертв перестрелки в Нью-Джерси выросло до шести

Шесть человек погибли в результате перестрелки в Джерси-Сити, расположенным в американском штате Нью-Джерси.
Газета.Ru вчера в 21:14
Политика

В США сенатор заблокировал проект о санкциях за вмешательство в выборы

Сенатор-республиканец Майк Крапо заблокировал попытку принять резолюцию, направленную на предотвращение "вмешательства" в американские выборы со стороны России и других стран, и нацеленную на введение санкций, сообщает газета Hill.
РИА Новости вчера в 22:22
Происшествия

Предполагаемый убийца сумел выбраться из стеклянной клетки в суде Москвы

Обвиняемый в убийстве сестры сумел выбраться из стеклянной клетки в зале судебных заседаний.
Lenta.ru 01:48
Происшествия

В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

Следственный комитет возбудил уголовное дело по отношению к жителю села в Балтайском районе по подозрению в нападении с ножом на двух полицейских.
Газета.Ru 01:32
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Политика

Путин пообещал подумать об идее сделать 31 декабря выходным днем

Президент Владимир Путин на заседании Совета по правам человека не стал отвергать предложение о том, чтобы сделать в этом году 31 декабря выходным днем.
РБК вчера в 11:59
Авто

Chevrolet представил новые Tahoe и Suburban

Компания Chevrolet представила новые внедорожники Tahoe и Suburban.
Somanyhorses 03:27
Футбол

Дмитрий Сычев объявил о завершении футбольной карьеры

РБК вчера в 07:18
Армия и оружие

США вернули Южной Корее четыре военные базы

Армия США вернула под контроль Южной Кореи четыре военные базы после длительных дискуссий о загрязнении местности в результате использования баз американскими военными.
REGNUM 03:49
Армия и оружие

США запретили полеты сотням военных студентов из Саудовской Аравии

Власти США временно запретили летать около 300 студентам из Саудовской Аравии после стрельбы на базе ВМС во Флориде.
VSE42.RU вчера в 19:53
Экономика

Российский мегапроект лишили финансирования в 2019 году

РЖД, которые в 2019 году должны были получить 40 миллиардов рублей на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, лишили 20,5 миллиарда.
Lenta.ru 03:08
Происшествия

СМИ: ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска

Бывший мэр Челябинска Евгений Тефтегев задержан сотрудниками ФСБ.
REGNUM 03:45
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли поцеловала поклонника, сделавшего тату с её портретом

Подписчики предложили молодому человеку сделать второе тату, пока автограф актрисы ещё не стёрся.
Газета Кемерова вчера в 01:53
Автоспорт

Браун раскритиковал команды Формулы-1 за отказ от новых шин

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посетовал на то, что команды единогласно проголосовали за отказ от использования шин «Пирелли» в новой спецификации в сезоне-2020.
Чемпионат 03:26
Авто

Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году

Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
Мой Брянск вчера в 09:45
Экономика

Ключи от квартир выдадут еще 1,4 тысячи обманутых дольщиков

Российская газета 03:45
Культура

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Корпорация Google опубликовала список самых популярных запросов пользователей в поиске за 2019 год на Украине.
Культуромания 01:32
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Политика

Лавров: США уже не остановят «Северный поток-2»

Сергей Лавров провёл в США переговоры с президентом Дональдом Трампом и госсекретарём Майком Помпео.
ТВ Центр 03:51
Политика

Эрнст признал ошибку в сюжете «Первого» о сбитом малайзийском Boeing

«Первый канал» допустил ошибку при подготовке сюжета, в котором говорилось, что малайзийский Boeing 777 в 2014 году над Донбассом мог сбить украинский истребитель.
РБК 02:16
Политика

Чижов спрогнозировал отношения России и ЕС

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что в ближайшие годы может произойти «новое начало» в отношениях между Россией и ЕС.
RT на русском вчера в 22:15
Происшествия

СК завершил расследование нападения на дом Памфиловой

Известия 02:11
Происшествия

В массовом ДТП под Владивостоком столкнулись 48 машин

Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
Российская газета 02:04
Политика

Путин детским стишком ответил на вопрос про газ для Украины

Во время пресс-конференции по итогам парижского саммита "нормандской четверки" на вопрос о поставках российского газа на Украину, президент Путин ответил детским стихом.
Pravda.Ru 09 декабря в 22:34
Футбол

Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко признан лучшим тренером РПЛ в декабре.
Sportbox.RU 02:34
Экономика

Идентификацию владельцев электронных кошельков могут упростить

Чтобы снизить негативное влияние принятых решений на граждан и бизнес, участники ассоциации выступили с предложениями по упрощению идентификации владельцев электронных кошельков.
РИА Новости 02:31
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