"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.

с чего всё началось

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации. Об этом заявил глава рабочей группы постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов "РИА Новостям". Чиновник заявил, что власти полуострова собираются созвать международный общественный трибунал по вопросу.

Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации

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