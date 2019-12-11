Политика
Piter.tvЮристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации
Юристы не захотели защищать Украину по делу о керченской провокации. Об этом заявил глава рабочей группы постпредства Крыма при президенте РФ Александр Молохов "РИА Новостям". Чиновник заявил, что власти полуострова собираются созвать международный общественный трибунал по вопросу.
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с чего всё началось
"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.РИА Новостивчера в 21:28
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Общество
В Свердловской области 31 декабря сделают выходным днем
Решение сделать 31 декабря выходным днем принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу, защитившего Ротару от травли
Политика
Путин поручил разработать сеть недорогих региональных авиамаршрутов
Нужно создать сеть региональных авиамаршрутов, которые были бы экономически привлекательны для перевозчиков и для граждан, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, посвященном развитию региональных авиаперевозок.
Политика
Песков прокомментировал слова Эрнста об ошибке Первого канала
Ошибка, допущенная Первым каналом в сюжете о крушении малазийского Boeing в Донбассе, не подрывает доверия к каналу, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Политика
Сурков ответил на заявления Авакова о саммите в Париже
Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова о ходе саммита в нормандском формате не нужно верить, так как он не присутствовал на переговорах.
Общество
Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав
В перинатальном медицинском центре "Мать и дитя", где живет ребенок, сообщили, что девочка здорова, и родителям ничто не мешает забрать ее домой.
Политика
В ДНР заявили о фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки»
«Будучи уличённым в фальсификации коммюнике «нормандской четвёрки», Зеленский принял наши требования и всё же вернул текст, опубликованный на сайте офиса президента, к согласованному виду», — цитирует Пушилина Донецкое агентство новостей.
Шоу-бизнес
Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову
Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
Экономика
Росфинмониторинг прекратил работу 25 «отмывочных» площадок
Росфинмониторингу за текущий год удалось остановить деятельность 25 «отмывочных» площадок, общий оборот которых составил почти 38 млрд рублей.
Футбол
«Зенит» уступил «Бенфике» в матче Лиги чемпионов
Лиссабонская "Бенфика" обыграла петербургский "Зенит" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Общество
Журнал Time назвал человеком года Грету Тунберг
Гаджеты
HarmonyOS появится в смартфонах Huawei и Honor в 2020 году
В ходе конференции для разработчиков Huawei Developer Day (HDD), глава компании Ван Чэн Лу (Wang Chenglu) сообщил, что HarmonyOS начнёт появляться в смартфонах китайского производителя уже в следующем году.
Экономика
Зеленский подписал бюджет Украины на 2020 год
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете страны на 2020 год.
Футбол
Виктор Гончаренко дисквалифицирован на три матча РПЛ
После окончания матча "Краснодар" - ЦСКА главный тренер армейцев Виктор Гончаренко в нецензурной форме обратился к бригаде арбитров, обсуждая спорные моменты в игре.
Происшествия
Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай
Культура
Зеленский и Заворотнюк стали самыми популярными персонами в Украине
Корпорация Google опубликовала перечень самых частых запросов украинских пользователей, согласно которому самыми знаменитыми персонами стали президент Владимир Зеленский и актриса Анастасия Заворотнюк.
Экономика
Медведев одобрил снижение порога беспошлинного ввоза до €20
Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею Минфина о снижении порога беспошлинного ввоза товаров.
Общество
Юрия Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище
Гаджеты
Раскрыта дата презентации нового смартфона Samsung Galaxy S11
Происшествия
Родственник убитой в Москве студентки РУДН раскрыл детали трагедии
Дедушка студентки РУДН, убитой на юго-западе Москвы, рассказал телеканалу "360" об обстоятельствах трагедии.
Экономика
Эксперты не видят причин понижать ставку на ближайшем заседании ФРС
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, исчерпала причины для понижения ключевой ставки, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Армия и оружие
Москву тревожит усиление активности НАТО, заявил Лавров
Москву тревожат усиление активности НАТО у границ Белоруссии и РФ, а также принятые на саммите альянса решение о наращивании военных бюджетов стран-членов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Армия и оружие
МИД: Турция может закрыть для США авиабазу в ответ на санкции
Турция может рассмотреть вопрос закрытия авиабазы Инджирлик для американских военнослужащих в ответ на санкции США из-за покупки российских систем ПВО С-400.
Наука
Учёные доказали право России на расширение в Арктике границ шельфа
Происшествия
Прокурор просит 3,5 года колонии для экс-замглавы Росгеологии
Экономика
Совфед одобрил продление заморозки накопительной части пенсии
Совет Федерации одобрил закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
Политика
Зеленский обсудил антироссийские санкции с главой Евросовета
Глава Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с президентом Украины Зеленским о продлении антироссийских санкций.
Политика
Путин на заседании СПЧ обсудит совершенствование судебной системы
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря обсудит совершенствование судебной системы, поддержку соотечественников и защиту прав несовершеннолетних, сообщает пресс-служба Кремля.