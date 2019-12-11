"Неожиданно для себя столкнулись с трудностями: никто из юристов, известных своими симпатиями к Украине, пока не согласился защищать киевские власти в ходе публичных слушаний, которые намечены на весну следующего года", — пояснил Молохов.

с чего всё началось

Адвокаты не хотят представлять Украину на слушаниях по провокации в Керченском проливе. Об этом РИА Новости сообщил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте России Александр Молохов.

Юристы отказались защищать Украину по делу о керченской провокации

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