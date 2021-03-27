Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
В статье отмечается, что из-за неприятия Брюсселем первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", а также допущенных ошибок в вакцинации населения стран ЕС, Европа теперь вынуждена отправиться в Москву "как на Каносское унижение".
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов заявил, что слова украинского вице-премьера Алексея Резникова о намерении выселить россиян из Крыма оторваны от реальности, сообщает РИА "Новости".