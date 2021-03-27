В Норвегии заявили о необходимости Европы попросить Россию дать «Спутник V»

В статье отмечается, что из-за неприятия Брюсселем первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", а также допущенных ошибок в вакцинации населения стран ЕС, Европа теперь вынуждена отправиться в Москву "как на Каносское унижение".