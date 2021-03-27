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РИА Новости

Юристы рассказали, кто должен заплатить налог на огород

Патентное налогообложение, созданное в 2020 году, касается ИП, занимающихся сельским хозяйством в небольших объемах.В источнике
РИА Новости
ПРАЙМ

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Юристы рассказали, кто должен заплатить налог на огород

РИА Новости18:16

Юристы рассказали, кому придется платить «налог на грядки»

ПРАЙМ18:01
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Интересное

WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Ведомостивчера в 03:44

В Норвегии заявили о необходимости Европы попросить Россию дать «Спутник V»

В статье отмечается, что из-за неприятия Брюсселем первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", а также допущенных ошибок в вакцинации населения стран ЕС, Европа теперь вынуждена отправиться в Москву "как на Каносское унижение".
Газета.Ru18:40

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Газета.Ru17:54