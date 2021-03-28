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Lenta.ru

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, прозванного «налогом на грядки». Об этом сообщает «Прайм».В источнике
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РИА Новости
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Цензуры.Нет
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Вечерняя Москва

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Эксперт рассказал об огородном налоге

Общественная служба новостей19:36

Кому придётся платить налог на огород, рассказали юристы

Цензуры.Нет21:01

Юристы разъяснили, кому нужно платить «налог на грядки»

Вечерняя Москва20:50

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Lenta.ru20:13

Россиянам рассказали, кто должен платить «налог на огород»

Life.ru21:04

Юристы рассказали, кто должен заплатить налог на огород

РИА Новости18:16

Юристы рассказали, кому придется платить «налог на грядки»

ПРАЙМ18:01
Интересное

WSJ: заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз могут снять с мели 27 марта

Контейнеровоз Ever Given, из-за которого заблокировано движение по Суэцкому каналу, могут снять с мели в субботу, 27 марта, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник, знакомый с ходом работ.
Ведомостивчера в 03:44

Арбитр извинился за незасчитанный победный гол Роналду в ворота сборной Сербии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высказался о незасчитанном голе Криштиану Роналду в концовке матча с Сербией (2:2) в рамках 2-го тура отборочного этапа к чемпионату мира-2022.
Матч ТВ22:19