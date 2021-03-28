Lenta.ruЮристы разъяснили особенности «налога на грядки»Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, прозванного «налогом на грядки». Об этом сообщает «Прайм».В источникеLenta.ruРИА НовостиLife.ruЦензуры.НетПРАЙМВечерняя МоскваПодробнее о событииЭксперт рассказал об огородном налогеОбщественная служба новостей19:36Кому придётся платить налог на огород, рассказали юристыЦензуры.Нет21:01Юристы разъяснили, кому нужно платить «налог на грядки»Вечерняя Москва20:50Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»Lenta.ru20:13Россиянам рассказали, кто должен платить «налог на огород»Life.ru21:04Юристы рассказали, кто должен заплатить налог на огородРИА Новости18:16Юристы рассказали, кому придется платить «налог на грядки»ПРАЙМ18:01Показать ещёОценить11КомментироватьПоделиться