Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Юристы разъяснили особенности патентного налогообложения для сельхозпроизводителей, прозванного «налогом на грядки». Об этом сообщает «Прайм».В источнике
Lenta.ru
РИА Новости
Цензуры.Нет
ПРАЙМ
Вечерняя Москва

Подробнее о событии

Кому придётся платить налог на огород, рассказали юристы

Цензуры.Нет21:01

Юристы рассказали, кто должен заплатить налог на огород

РИА Новости18:16

Юристы разъяснили особенности «налога на грядки»

Lenta.ru20:13

Эксперт рассказал об огородном налоге

Общественная служба новостей19:36

Юристы разъяснили, кому нужно платить «налог на грядки»

Вечерняя Москва20:50

Юристы рассказали, кому придется платить «налог на грядки»

ПРАЙМ18:01
Интересное

«МегаФон» внедрил систему киберразведки для предотвращения краж денег владельцев сим-карт

Разработанные МегаФоном алгоритмы платформы позволяют определить конкретные мобильные кошельки и номера абонентов, вовлечённых в сомнительные финансовые операции.
FBM.ru26 марта в 04:27

Участники клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона» усомнились в ее эффективности

Группа добровольцев, которая приняла участие в клинических испытаниях третьей российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» сообщили о том, что препарат вызвал у них массу вопросов.
MedNovelty24 марта в 17:53

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами в 2021 году

Фрегат российского Военно-морского флота "Адмирал Горшков" выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в начале лета 2021 года в рамках государственных испытаний этого ракетного комплекса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Газета.Ru20:21

«Каролина» победила «Тампу», Свечников отметился результативной передачей

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:3. В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Себастьян Ахо, Андрей Свечников отметился результативной передачей.
Спорт-Экспресс21:42

Губерниев призвал болельщиков России переобуться после победы над Словенией

Спортивный комментатор федерального телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал победу над Словенией (2:1) в квалификационном матче 2-го тура группового раунда к Кубку мира.
ProstoProSportвчера в 16:40