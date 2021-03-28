Фрегат российского Военно-морского флота "Адмирал Горшков" выполнит стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон" в начале лета 2021 года в рамках государственных испытаний этого ракетного комплекса, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:3. В составе «Харрикейнз» дубль оформил Мартин Нечас, еще по шайбе забросили Седрик Пакетт и Себастьян Ахо, Андрей Свечников отметился результативной передачей.