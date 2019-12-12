Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваЮрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря. Ранее сообщалось, что с экс-градоначальником столицы простились в храме Христа Спасителя. В 12:00 патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил обряд отпевания.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

ТАСС07:34

На Новодевичьем кладбище похоронили Юрия Лужкова

Эхо Москвы08:32

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

МИР 2407:53

Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Вести.Ru06:45

Юрия Лужкова похоронили под военный оркестр и оружейные залпы

Московский Комсомолец11:34

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

Газета.Ru06:49

Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

РБК06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7090 источников, обновлено в 13:17, Ашберн
Происшествия

Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»

Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
РИА Новости 12:57
Происшествия

Украинская полиция назвала подозреваемых в убийстве Шеремета

Глава Национальной полиции Украины Евгений Коваль заявил, что следствие установило пятерых подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета.
RT на русском 11:34
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru вчера в 06:43
Шоу-бизнес

Карпин вместе с женой побывал в ресторане повара Salt Bae

Чемпионат 12:22
Армия и оружие

Новейшие вертолеты Ка-31Р закрыли Черное море от кораблей НАТО

Как пишут «Известия», этот вертолет особенно важен для российского флота особенно в связи с активизацией в акватории Черного моря кораблей Североатлантического альянса.
Военное дело 08:48
Авто

Суперкар Factory Five F9R дебютирует с 9,5-литровым V12

Известный как «F9R», новый суперкар имеет в своём арсенале 9,5-литровый двигатель V12, установленный спереди.
Тарантас Ньюс 03:01
Политика

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза почтил память экс-мэра Москвы Юрия Лужкова и поручил сформулировать предложения по увековечиванию его памяти, обсудил социально-экономическую повестку дня и проинформировал о своем участии в Нормандском саммите в Париже, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 13:00
Шоу-бизнес

Опухшую Елену Корикову не узнали фанаты

В новом ролике актриса предстала с опухшим лицом, а потому некоторые фанаты с трудом узнали её.
Актуальные Новости 11:52
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань 09 декабря в 11:33
Кино

Объявлены номинанты на «Золотой глобус»

Премия «Золотой глобус» вручается каждый год в январе по результатам голосования примерно 90 международных журналистов, живущих в Голливуде.
Югополис 09 декабря в 11:09
Финансы

Курс евро опустился ниже 70 рублей

Курс евро к рублю на Московской бирже опустился на 0,65% к уровню закрытия предыдущих торгов, до отметки в 69,99 рубля, свидетельствуют данные торгов на 17:50 на мск.
ТАСС 10:08
Происшествия

Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»

Возгорание на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» сняли на видео, которое появилось в Сети.
Взгляд.ру 05:37
Футбол

Созин: наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться. Зачем это нужно?

Наши клубы вылетают из еврокубков, чтобы туда вернуться.
Чемпионат 12:17
Происшествия

Отец с сыном на санках катали труп мужчины

По информации местного портала "Вольск.ру", вскоре были задержаны 39-летний отец и его 17-летний сын.
КТВ-Луч 10:31
Политика

В Совфеде оценили позицию немецкого депутата по «Северному потоку — 2»

Ранее официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) в бундестаге по вопросам энергетики Штеффен Котре в интервью РИА Новости выразил мнение, что правительство его страны "капитулировало" перед США в связи с ситуацией вокруг газопровода.
РИА Новости 08:18
Экономика

Госдума увеличила МРОТ на 850 рублей

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект об увеличении с 1 января минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей.
ТАСС 05:17
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов рассказал, почему ему не нравится Фергюсон

Лезги газет 12:43
Политика

В Великобритании завершились слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании в четверг завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на 3 миллиарда долларов и удалился для принятия решения.
РИА Новости 11:33
Шоу-бизнес

Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе

Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
РИА Новости 04:55
Политика

Ъ: Трамп сообщил Лаврову о желании увеличить товарооборот с Россией

Президент США Дональд Трамп во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что хочет "в несколько раз" увеличить товарооборот с Россией.
РИА Новости 02:12
Политика

Путин сменил губернатора Еврейской автономной области

Президент Владимир Путин своим указом отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя, он написал заявление по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс 10:21
Общество

Из эфира ТНТ пропал сериал «Слуга народа» с Зеленским

РБК вчера в 16:29
Армия и оружие

В ДНР насчитали 12 обстрелов за сутки

В Народной милиции ДНР сообщили 11 декабря, что за прошедшие сутки украинская армия обстреляла самопровозглашенную республику 12 раз.
Московский Комсомолец вчера в 01:56
Общество

Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно

Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Karelia.news 09:30
Политика

Трамп подтвердил близость США к торговой сделке с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайская и американская стороны очень близки к заключению торговой сделки.
Газета.Ru 11:14
Общество

Траты россиян на Новый год изменились

Ожидаемый бюджет средней российской семьи на новогодние праздники в этом году вырос на 14%.
Московский Комсомолец 11:16
Футбол

ЦСКА отказался выкупать Сантоса

Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
Газета.Ru 12:22
Биатлон

Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринт в Хохфильцене

Екатерина Юрлова-Перхт первой из россиянок начнет спринтерскую гонку в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.
Sportbox.RU 11:23
Кино

Премьеры «Матрицы 4» и «Джона Уика 4» с Киану состоятся в один день

ТК Звезда вчера в 23:54
Наука

В Австралии разработали здоровую диету для любителей мяса

Pravda.Ru вчера в 14:53
ещё по теме
Юрий Лужков
Политик
Советский и российский государственный и политический деятель. Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Заслуженный химик РСФСР, Заслуженный строитель Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное