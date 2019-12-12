Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщила корреспондент «ВМ» в четверг, 12 декабря. Ранее сообщалось, что с экс-градоначальником столицы простились в храме Христа Спасителя. В 12:00 патриарх Московский и всея Руси Кирилл завершил обряд отпевания.

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