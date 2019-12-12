Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости». Место захоронения Юрия Лужкова находится рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.

Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище

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