Общество

ИА Московский регионИА Московский регионЮрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище

Бывшего мэра столицы Юрия Лужкова похоронили сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве, — сообщило РБК со ссылкой на «РИА Новости». Место захоронения Юрия Лужкова находится рядом с могилами писателя Сергея Михалкова, актрисы Татьяны Самойловой и певицы Людмилы Зыкиной.
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Юрия Лужкова похоронили на Новодевичьем кладбище

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