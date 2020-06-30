В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.

с чего всё началось

Россияне могут столкнуться с подорожанием золотых украшений на 30%. Об этом сообщили в Гильдии ювелиров РФ. Скачок цен может произойти в сентябре.

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения в РФ

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