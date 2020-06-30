Экономика
Mockva.ruЮвелиры предупредили о росте цен на золотые украшения в РФ
Россияне могут столкнуться с подорожанием золотых украшений на 30%. Об этом сообщили в Гильдии ювелиров РФ. Скачок цен может произойти в сентябре.
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с чего всё началось
В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.Известия29 июня в 17:01
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В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
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Экономика
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов»
Россиян предостерегли от займов у «черных кредиторов».
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Политика
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Pravda.Ru 07:51
Экономика
PayPal опроверг ограничение денежных переводов в России
Международная платежная система PayPal не собирается ограничивать внутренние переводы в России, заявили «РИА Новости» в компании.
Коммерсантъ 05:27
Общество
На участке в Москве аннулировали результаты из-за возможного вброса
Комиссия приостановила подсчет бюллетеней на одном из столичных участков в столичном районе Раменки из-за подозрения на вброс бюллетеней в избирательную урну, который был зафиксирован с помощью камер видеонаблюдения.
РБК 19:12
Армия и оружие
Россия выполняет заказы на поставку оружия в ударном темпе
Военное дело 05:45
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Профессор назвал пять самых опасных продуктов на прилавках
Доктор медицинских наук, профессор, врач-диетолог Алексей Ковальков дал в Instagram рекомендации по выбору продуктов в супермаркете, обозначив самые вредные экземпляры.
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Политика
Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко
Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
ТАСС 21:02
Армия и оружие
Украина очертила «голый» сценарий применения «убийцы» Крымского моста
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Общество
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Ведомости 06:15
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия 08:45
Политика
Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления
Причиной отставки Смолий назвал оказание "в течение длительного времени систематического политического давления на Национальный банк Украины".
ТАСС 14:38
Спорт
Карпов объяснил малое количество темнокожих шахматистов
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов объяснил, почему в мире малое количество темнокожих шахматистов.
Lenta.ru 14:00
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Трамп предрек крах биржи в случае победы Байдена на выборах
Победа бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на ноябрьских выборах приведет к обрушению фондового рынка.
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Американская футболистка отказалась преклонить колено во время гимна
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Политика
Путин рассказал о проекте заявления России, Турции и Ирана по Сирии
«Российская сторона поддерживает этот документ, который демонстрирует решимость России, Ирана и Турции как гарантов астанинского процесса вести последовательную совместную работу ради установления по-настоящему прочного мира и стабильности в Сирии», — добавил он.
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Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал Ольхонский район
Ольхонский район стал единственной территорией Иркутской области, которая высказалась против поправок в Конституцию РФ.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера
Известия 20:35
Происшествия
Реанимацию в Магаданской областной больнице закрыли на карантин из-за коронавируса
Фото: Gagauzinfo.md С 1 июля реанимационное отделение ГБУЗ "Магаданская областная больница" временно закрыто на карантин, сообщили "Весьма" в пресс-службе регионального минздрава.
Весьма 21:21