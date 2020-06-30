Экономика

Mockva.ruMockva.ruЮвелиры предупредили о росте цен на золотые украшения в РФ

Россияне могут столкнуться с подорожанием золотых украшений на 30%. Об этом сообщили в Гильдии ювелиров РФ. Скачок цен может произойти в сентябре.
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Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.
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