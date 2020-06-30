Экономика

ИзвестияИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

Подорожания золотых украшений на 30% можно ожидать к концу следующего квартала, сообщил «Известиям» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Это связано с ростом цен на драгоценный металл — с января по сегодняшний день они увеличились на 32%, пояснил он.
Известиявчера в 17:01

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Золотые украшения могут подорожать в сентябре на 30% - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:21

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

РБК03:24

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Комсомольская правда01:01

Российские ювелиры ожидают к осени роста цен на украшения из золота на 30%

ТАСС05:23

Золотые украшения могут подорожать на 30%

Телеканал 360°вчера в 19:56

Ювелиры предупредили о возможном росте цен на золотые украшения

Online47.ruвчера в 17:30

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известиявчера в 17:10
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Происшествия

Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко прокомментировал сообщения о том, что недалеко от лечебного учреждения прохожие нашли медкарты умерших от коронавируса, а также мешки для трупов.
РИА Новости вчера в 05:24
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Здоровье

Частные клиники Екатеринбурга приостановили проведение КТ легких

Частные клиники Екатеринбурга самостоятельно приняли решение остановить проведение компьютерной томографии легких жителям города.
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Общество

Воробьев сообщил об открытии детских садов в Подмосковье с 6 июля

Все детские сады в Московской области откроются в понедельник, 6 июля. Об этом 30 июня сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Известия 04:41
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Общество

С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты

С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
ГТРК Липецк 06:02
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе

ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
Evo-rus.com вчера в 04:06
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Политика

Владимир Путин выступит с обращением к россиянам

В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
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Общество

Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса

Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Происшествия

В Челябинской области за сутки коронавирус подтвержден у 149 человек

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден в 7 440 случаях. Выздоровели и выписаны из больниц 4 058 человек, из них 36 за последние сутки.
Московский Комсомолец вчера в 02:24
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
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Происшествия

В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

Убийцы расстреляли мужчину на улице в центре Краснодара и скрылись на автомобиле Lada Granta.
Коммерсантъ 03:13
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Игры

NVIDIA показала новые скриншоты Cyberpunk 2077 с технологией RTX

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Кино

«Смешариков» продлили на новые сезоны до 2025 года

Новые сезоны российского мультсериала «Смешарики» могут выйти в России до 2025 года. Концепция шоу останется прежней.
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
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Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

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Беременность Меган Маркл испортила свадьбу принцессе Евгении

Принцесса Евгения была вне себя от ярости, поскольку из-за новости о беременности Меган Маркл все гости забыли о её свадьбе.
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Кристина Асмус после заявления о разводе начала приводить себя в форму

Кристина Асмус после заявления о разводе с Гариком Харламов начала приводить себя в форму.
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Шоу-бизнес

Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом

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Здоровье

Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно

Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
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Культура

Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI

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Происшествия

В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM 04:07
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Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
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Происшествия

Умер актер и хореограф Максим Парфенов

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Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий

Росгосцирк вошел в список системообразующих предприятий по решению правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, сообщает пресс-служба организации.
РИА Новости вчера в 07:12
Транспорт

По Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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Кино

Маккензи Дэвис считает, что франшизу «Терминатор» уже не спасти

Как считает актриса Маккензи Дэвис, ничего хорошего.
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Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
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Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

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Общество

Мэр в Индонезии упала на колени перед врачами из-за ситуации с вирусом

Мэр Сурабая, второго по величине города Индонезии, Три Рисмахарини, на встрече с медиками, участвующими в борьбе с эпидемией COVID-19, упала перед ними на колени и расплакалась, передает Jakarta Post.
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