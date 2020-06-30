Экономика
ИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Читать в источнике
Оценить43
с чего всё началось
Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. За прошедший 2019 год средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%, пояснила она.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:00, Ашберн
Армия и оружие
Обновленный крейсер «Адмирал Нахимов» передадут ВМФ РФ в 2022 году
Военное дело 07:42
Политика
Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом, возложив цветы к памятнику.
РИА Новости 07:22
Здоровье
Испытания препарата от коронавируса в Смоленске прошли прекрасно
Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
Наука
В водоемах древних майя обнаружены токсичные загрязнения
Live24 вчера в 02:37
Политика
Военнослужащим и силовикам РФ повысят оклады на 3%
Оклады российских военнослужащих и сотрудников силовых структур повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.
Известия 06:33
Политика
Меркель призвала страны ЕС задуматься о мире без лидерства США
Канцлер Германии Ангела меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, в которой США могут не стремиться быть мировым лидером.
Страна Советов on-line вчера в 13:31
Политика
Мадуро дал 72 часа представителю ЕС в Венесуэле, чтобы покинуть страну
Власти Венесуэлы решили выслать из страны представителя Евросоюза в Каракасе после того, как ЕС внес 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список.
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
РИА Новости 05:40
Общество
В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку
Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
Финансы
Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая
Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Общество
Волочковой грозит штраф за посещение Дивеевского монастыря
В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Футбол
«Барселона» объявила о переходе полузащитника «Ювентуса» Пьянича
Российская газета вчера в 16:42
Политика
В Киеве началась бессрочная акция протеста шахтеров
Киев, 30 июня 2020, 12:01 — REGNUM Сегодня, 30 июня, в Киеве началась масштабная и бессрочная акция протеста шахтеров, которые требуют от власти погашения долгов по зарплатам, а также выдвигают ряд политических требований, передает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 05:01
Политика
Си Цзиньпин подписал закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подписал указ об утверждении и опубликовании принятого парламентом закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, сообщает "Синьхуа".
Газета.Ru 06:21
Политика
Владимир Путин подписал указ о военных сборах в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы.
Prooren.ru 01:28
Политика
Более 90% сообщений о нарушениях при голосовании назвали фейками
За время проведения общероссийского голосования за поправки к Конституции движение «Голос» разместило на своей карте 1350 сообщений о нарушениях, подавляющее большинство из них оказалось фейками.
URA.Ru 07:40
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Сенатор США Джон Тьюн предложил поправку в оборонный бюджет на 2020/21 финансовый год, которая позволит США приобрести у Турции российские зенитные ракетные системы С-400.
РБК вчера в 20:06
Здоровье
Россиянам дали советы по налаживанию обмена веществ после самоизоляции
ФедералПресс вчера в 04:13
Политика
Зеленский призвал запад Украины готовиться к второй волне коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные области страны должны готовиться ко второй волне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:43
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Авто
Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете
Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
Игры
Российский геймер показал, каким может быть S.T.A.L.K.E.R. 2
Чемпионат вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой
Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
Общество
Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России
"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42