Экономика
ИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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с чего всё началось
Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. За прошедший 2019 год средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%, пояснила она.Известиявчера в 17:01
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В эфире телеканала "Беларусь 1" глава Белоруссии добавил, что зачастую говорит российскому коллеге Владимиру Путину, что понимает, почему тот не может потерять Минск в качестве экономического и политического союзника.
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Как устроен госпиталь для больных с COVID-19 в «Крокус Экспо»
Госпиталь для больных с коронавирусной инфекцией, организованный на площадях выставочного центра «Крокус Экспо», продолжит свою работу в июле.
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С 1 июля пенсионерам-опекунам проиндексируют выплаты
С 1 июля 2020 года пенсионеры-опекуны начнут получать деньги с учетом индексации.
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Lenta.ru вчера в 08:52
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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
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Общество
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Политика
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Ветеран Великой Отечественной войны Николай Черных после участия в церемонии открытия мемориала во Ржеве получил записку из рук президента страны Владимира Путина.
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В пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области уточнили, что Волочкова и ее спутник посетили Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Дивеево и будут привлечены к административной ответственности, дела поступили в суд.
Газета.Ru 06:27
Политика
В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
РИА Новости 04:19
Кино
Умер актер Карл Райнер из трилогии о друзьях Оушена
Актер Карл Райнер, известный по роли Сола Блума в трилогии о друзьях Оушена, скончался в США в возрасте 98 лет.
Известия 10:21
Здоровье
Иммунологи предложили три сценария работы школ после 1 сентября
Второй вариант сценария предполагает выход учителей старшего возраста на работу в школы и детские учреждения, но их обяжут принимать препараты для укрепления иммунитета.
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Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
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Шойгу доложил Путину о создании четырех центров для больных COVID-19
Минобороны России завершило строительство четырех медицинских центров для лечения COVID-19 и других болезней в Воронеже и Дагестане, сообщил во вторник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
РИА Новости 10:46
Общество
В Екатеринбурге возобновят работу летние веранды кафе и ресторанов
Летние веранды кафе и ресторанов смогут возобновить работу в Свердловской области с 1 июля, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Онищенко заявил, что новой волны эпидемии не будет
По мнению Онищенко, не верно было бы называть эпидемию пандемией и в первую волну ее распространения.
Новые Известия 11:05
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Стал известен стартовый состав ЦСКА на матч РПЛ со «Спартаком»
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Минкомсвязь сообщила об удалении личных данных для цифровых пропусков
Позднее заммэра Москвы Алексей Немерюк сообщил, что персональные данные жителей Москвы, полученные приложением по выдаче электронных пропусков, власти удалят публично.
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Общество
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"Часть ограничительных мер, которые действовали в Саратовской области до 30 июня, продлеваются предписанием Роспотребнадзора еще на две недели - до 15 июля", - сказал Радаев во вторник на заседании координационного совета по противодействию COVID-19 в области.
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Путин выступит с обращением к гражданам
30 июня около 14:00 глава государства выступит с телеобращением к гражданам.
Российская газета 05:28
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В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах
Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства.
РИА Новости 10:46
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ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
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Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус
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Алексей Миранчук может перейти в «Милан»
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук может продолжить карьеру в Серии А. Как сообщает Sky Sport Italia, интерес к 24-летнему полузащитнику проявляет «Милан».
Евро-футбол.ру 12:06
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Бельгийские власти впервые принесли извинения за колонизацию Конго
Впервые в истории Бельгии король принес официальные извинения за жестокость в проведении колониальной политики на территории современной Демократической Республики Конго местному правительству.
Газета.Ru 12:08