В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.

с чего всё началось

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Футбол «Зенит» интересуется полузащитником «Спартака» Руководство «Зенита» рассматривает возможность покупки 20-летнего атакующего полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова, играющего на правах аренды за «Крылья Советов», сообщили в «Спорт-Экспрессе».

Общество В ЦИК объяснили публикацию итогов голосования до закрытия участков В Центризбиркоме РФ объяснили, почему публикация итогов голосования по поправкам в Конституцию ведется в режиме онлайн, а не после закрытия всех участков. 13

Политика Песков объяснил посещение Путиным участка для голосования без маски Москва, 1 июля 2020, 16:13 — REGNUM Санитарным мерам, принимаемым в Российской Федерации на каждом участке для голосования по поправкам к Конституции, полностью доверяет президент страны Владимир Путин. 1,5K

Футбол Тедеско оценил игру Бакаева в матче с ЦСКА Тедеско заявляет, что команда прекрасно справлялась и без него, но для любого коллектива требуется игрок подобного плана и мышления.

Культура Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет. 706

Здоровье В Пермском крае за сутки выявили 56 случаев коронавируса За прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб со ссылкой на Роспотребнадзор. 114

Общество В Екатеринбурге проголосовало 45% избирателей За два часа до закрытия участков в регионе проголосовали 49,16% избирателей. В Екатеринбурге на тот момент явка составляла 42,32%. 3

Футбол «Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ Санкт-петербургский «Зенит» победил «Тамбов» в гостевом матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

Шоу-бизнес Асмус и Харламов разводятся из-за пьянства и игромании комика Продюсер Наталья Субботина считает, что союз актрисы Кристины Асмус и резидента Comedy Club Гарика Харламова мог разрушиться из-за пагубного пристрастия комика к алкоголю, пишет КП.

Происшествия Открытое горение в ангаре в Красногорске ликвидировано Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре с покрышками и мусором в деревне Гольево в подмосковном Красногорске. 5

Политика Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове. 58

Политика Депутаты Европарламента прибыли в Крым на референдум по Конституции На полуостров прибыли девять человек, среди них депутаты Европарламента из Франции Делегация политиков из Европейского Союза прибыла в Крым для наблюдения за ходом голосования по поправкам в Конституцию России. 181