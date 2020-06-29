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Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.В источнике
С чего всё началось

Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.
Известия17:01
Подробнее о событии

Ювелиры предупредили о подорожании золотых украшений

Говорит Москва03:29

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

РБК03:24

Ювелиры допустили подорожание украшений на 30 процентов

Вечерняя Москва19:49

Золотые украшения могут подорожать в сентябре на 30% - Известия

Аргументы и Факты21:21

Золотые украшения могут подорожать на 30%

Телеканал 360°19:56

Ювелиры предупредили о 30-процентном росте цены на золото

Комсомольская правда01:01

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известия17:10
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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости04:16
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В Петербурге идут обыски по адресам, имеющим отношение к Минобороны

В свою очередь издание «Фонтанка» сообщает, что обыски также проходят в главном петербургском офисе 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России, основными целями которого является государственный архитектурно-строительный надзор при строительстве военных объектов и процедуры наказаний при выявленных правонарушениях.
REGNUM04:07
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Роспотребнадзор разрешил футболистам основы «Динамо» сыграть с «Сочи»

Московское «Динамо» на своей странице в «Твиттере» сообщило, что получило разрешение от Роспотребнадзора на участие футболистов основного состава команды в матче Российской Премьер-Лиги с «Сочи».
Чемпионат03:54
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В США считают бессмысленными новые санкции против «Северного потока-2»

Известно, что украинский «Нафтогаз» считает магистраль главной угрозой для газовой промышленности страны, так как с ее запуском большая часть российского газа будет поставляться в Европу, минуя Украину.
RuNews24.ru28 июня в 11:04
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