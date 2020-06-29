Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.В источнике
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Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%
В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.
Известия17:01
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