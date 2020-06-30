Экономика
ИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%
В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
Читать в источнике
Оценить12
с чего всё началось
В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
Здоровье
Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин
А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 04:22
Политика
Россия обдумывает предложение Турции запустить авиасообщение с 15 июля
Российские власти рассматривают предложение Турции по возобновлению авиасообщения с 15 июля, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Коммерсантъ 04:48
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Шоу-бизнес
Аниту Цой госпитализировали с коронавирусом
Певица Анита Цой госпитализирована с коронавирусной инфекцией в одну из московских городских больниц, сообщило «РИА Новости» во вторник, 30 июня, со ссылкой на пресс-секретаря артистки Анну Кружель.
Известия 04:47
Общество
На Аляске рассмотрят вопрос о памятнике Баранову в июле-августе
Власти американского города Ситка в штате Аляска в июле или августе рассмотрят вопрос о судьбе памятника Александру Баранову, правителю русских поселений в Северной Америке, сообщил РИА Новости мэр города Гэри Пэкстон.
РИА Новости вчера в 23:15
Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
Общество
Обновлена карта распространения коронавируса в Тверской области
29 июня региональное правительство обновило карту распространения коронавируса в Тверской области.
Московский Комсомолец вчера в 04:16
Общество
В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников
В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч работников.
BFM.ru вчера в 23:54
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы.
Lenta.ru вчера в 08:52
Происшествия
В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
REGNUM 04:19
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад вчера в 06:13
Политика
Мадуро потребовал от представителя ЕС в Венесуэле покинуть страну
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении выслать из южноамериканской страны представителя Евросоюза в Каракасе после внесения 11 венесуэльских чиновников и парламентариев в санкционный список ЕС.
Взгляд.ру вчера в 21:03
Общество
Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля
В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
BFM.ru вчера в 08:50
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье
Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
VSE42.RU 03:57
Экономика
Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
Баскетбол
В США футболистки разрыдались во время акции в поддержку темнокожих
Участницы футбольного клуба «Чикаго» не смогли сдержать эмоции в то время, как перед матчем начал играть гимн Соединенных Штатов.
CT news вчера в 06:49
Политика
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76 процентов россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости вчера в 02:45
Политика
NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных
Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
ТАСС 00:01
Общество
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
Российская газета 02:21
Политика
Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире
В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
Газета.Ru вчера в 14:17
Общество
Еще 6693 случая коронавируса выявлено в России за сутки
В России выявили еще 6693 случая коронавируса за минувшие сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 во вторник, 30 июня.
Вечерняя Москва 03:29
Происшествия
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
Футбол
Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане
Нападающий "Зенита" Сердар Азмун вновь нарушил регламент российской Премьер-Лиги по возобновлению сезона.
Soccer.ru вчера в 18:52
Футбол
Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
Vprognoze.ru 04:49
Общество
Президент Казахстана поручил продумать возврат к жесткому карантину
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю Госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жесткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте—мае текущего года», — заявил президент.
РБК вчера в 09:17
Общество
Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно
РИА Новости вчера в 12:25
Транспорт
«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД
Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
Футбол
«Динамо» разрешили сыграть с «Сочи» в РПЛ основным составом
Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Российская газета 04:37