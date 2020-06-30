Экономика

ИзвестияИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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с чего всё началось

Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.
Известиявчера в 17:01

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Ювелиры предупредили о подорожании золотых украшений

Говорит Москва03:29

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

РБК03:24

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известиявчера в 17:10

Золотые украшения могут подорожать в сентябре на 30% - Известия

Аргументы и Фактывчера в 21:21

Золотые украшения могут подорожать на 30%

Телеканал 360°вчера в 19:56

Ювелиры допустили подорожание украшений на 30 процентов

Вечерняя Москвавчера в 19:49

Ювелиры предупредили о 30-процентном росте цены на золото

Комсомольская правда01:01
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Гинеколог предупредила об опасности коронавируса для мужчин

А у нас и так уже у мужчин не очень-то хорошее качество спермы", - сказала она на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

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Политика

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Lenta.ru вчера в 08:52
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Происшествия

В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки

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REGNUM 04:19
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

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Форпост Северо-Запад вчера в 06:13
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Политика

Мадуро потребовал от представителя ЕС в Венесуэле покинуть страну

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Общество

Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля

В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут.
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Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении

Известия вчера в 05:15
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Шоу-бизнес

Молодая жена Игоря Николаева показала длинные ноги в мини-платье

Супруга российского музыканта Игоря Николаева предстала перед поклонниками в коротком наряде.
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Экономика

Греф ожидает укрепления рубля к доллару до конца года

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью «ТАСС» поделился своими прогнозами касательно предстоящих изменений курса рубля.
Городовой вчера в 07:18
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Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

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Баскетбол

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Участницы футбольного клуба «Чикаго» не смогли сдержать эмоции в то время, как перед матчем начал играть гимн Соединенных Штатов.
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Политика

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NYT: разведсводка США о РФ и талибах касалась смерти трех военных

Газета The New York Times утверждает, что разведывательные службы США рассматривали версию о наличии связи между гибелью трех американских военных в Афганистане и приписываемой России готовности предоставлять денежные вознаграждения талибам.
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Общество

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Уже три прототипа вакцины от COVID-19 успешно прошли испытания.
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Политика

Россию включили в пятерку потенциальных стран-лидеров в мире

В число лидеров, по мнению эксперта, помимо России выходят Китай и Индия. Однако РФ занимает только четвертое место в списке.
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Еще 6693 случая коронавируса выявлено в России за сутки

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Вечерняя Москва 03:29
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Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
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Футбол

Азмун вновь нарушил регламент РПЛ, появившись в ресторане

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Футбол

Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб

Напомним, Смолов защищает цвета "Сельты" с зимы этого года в качестве аренды.
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Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
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Футбол

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Московское "Динамо" получило разрешение от Роспотребнадзора на участие основной команды в выездном матче 25-го тура чемпионата России по футболу против "Сочи", сообщается на странице "бело-голубых" в Twitter.
Российская газета 04:37
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