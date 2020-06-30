Подорожания золотых украшений на 30% можно ожидать к концу следующего квартала, сообщил «Известиям» генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Это связано с ростом цен на драгоценный металл — с января по сегодняшний день они увеличились на 32%, пояснил он.

с чего всё началось

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

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