Экономика

ИзвестияИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. За прошедший 2019 год средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%, пояснила она.
Известиявчера в 17:01

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Ювелирные украшения скоро подорожают. Можно ли на этом заработать

Комсомольская правда09:00

Золотые украшения могут подорожать на 30%

Телеканал 360°вчера в 19:56

В России прогнозируют рост цен на 30% на золотые украшения

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ТАСС05:23

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

РБК03:24

В Гильдии ювелиров России заявили о возможном росте цен на золотые украшения

RT на русском07:42

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известиявчера в 17:10
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Закопанный братьями в пляжный песок мальчик погиб в Анапе

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Музыка

Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

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Общество

Вильфанд призвал россиян защищаться от ультрафиолетового излучения

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С начала года в армию РФ поступило 776 образцов новейшего вооружения

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В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

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Hyundai отзовет в РФ более 47 тысяч автомобилей Elantra

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Общество

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Путин рассказал о значении голосования по поправкам в Конституцию

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Новый кроссовер Suzuki XL6 выходит на мировой рынок

Компания Suzuki выводит свой новый трехрядный вседорожник XL6 на глобальный рынок, и уже в нынешнем году он будет доступен в Китае, ЮАР и в большинстве стран АСЕАН.
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Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео

Нападение заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры на полицейских попало на видео.
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