В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.

с чего всё началось

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

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