Экономика

ИзвестияИзвестияЮвелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.
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с чего всё началось

Золотое отсечение: ювелиры предупредили о риске подорожания украшений на 30%

В сентябре золотые украшения могут подорожать на 30% относительно уровня начала года. Об этом «Известиям» сообщили в Гильдии ювелиров России. Тенденция связана с ростом цен на драгоценный металл на мировых рынках.
Известия29 июня в 17:01

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал сообщения о возможном росте цен на золотые украшения

RT на русском08:08

Золотые украшения могут подорожать на 30%

Телеканал 360°29 июня в 19:56

В России прогнозируют рост цен на 30% на золотые украшения

Аргументы и Фактывчера в 07:52

Российские ювелиры ожидают к осени роста цен на украшения из золота на 30%

ТАССвчера в 05:23

Ювелиры предупредили о росте цен на золотые украшения на треть

РБКвчера в 03:24

Ювелирные украшения скоро подорожают. Можно ли на этом заработать

Комсомольская правдавчера в 09:00

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Известия29 июня в 17:10
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

«Интеллектуальный» учет электроэнергии в России позволит снизить ее потери на 70–80 млрд рублей в год.
Известия 08:45
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Футбол

«Зенит» одержал победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

Газета.Ru 12:39
Культура

Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме

В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com вчера в 08:21
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Общество

На Красной площади задержали активистов

В Москве полиция задержала активистов, которые устроили на Красной площади акцию «2036», сообщает телеканал «Дождь».
Ведомости 06:15
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Происшествия

Масляеву приговорили к двум годам колонии по делу «Седьмой студии»

Известия вчера в 14:22
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Политика

На Чукотке более 80% проголосовавших поддержали поправки к Конституции

На Чукотке по итогам обработки 100% бюллетеней поправки к Конституции России поддержали 80,3% жителей, следует из данных на информационном табло в Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
RT на русском 10:03
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Политика

Власти Казахстана предложили ввести карантин с 5 июля на 14 дней

В Казахстане разработали план введения карантина с 5 июля, сообщил в среду, 1 июля, президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Известия 09:33
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Политика

ЦИК объяснил начало объявления результатов до окончания голосования

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев объяснил, почему в этот раз ЦИК начал обнародовать результаты Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию до завершения голосования в целом по стране.
Московский Комсомолец 12:25
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Участники митинга против поправок к Конституции собираются на Пушкинской площади в Москве.
Коммерсантъ 11:51
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
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Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru 03:52
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Политика

Суд в Киеве решает вопрос об аресте Порошенко

Суд в Киеве решает вопрос о мере пресечения для Петра Порошенко. По словам экс-президента, в отношении него возбудили уже 24 уголовных дела.
BFM.ru 10:27
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Политика

Аксенов напомнил о ролике про Крым с участием Зеленского

Глава республики Крым Сергей Аксенов в среду, 1 июля, разместил на своей странице «ВКонтакте» ролик студии «Квартал 95» с участием президента Украины Владимира Зеленского, в котором ему голос свыше говорит забыть о полуострове.
Известия 11:38
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
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Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Anatoly Lomokhov / Global Look Press Российская телеведущая Дана Борисова в интервью YouTube-шоу депутата Виталия Милонова назвала знаменитостей, которые якобы страдают от наркотической и алкогольной зависимости.
РЕН ТВ 07:09
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Происшествия

СК заинтересовался сотрудником Генпрокуратуры, ударившим полицейского

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил организовать доследственную проверку по факту применения насилия в отношении полицейского бывшим сотрудником Генеральной прокуратуры России", - сообщили в среду в СК России.
Российская газета 06:28
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Политика

Памфилова попросила Зюганова проконтролировать жалобы коммунистов

В среду днем Памфилова сказала в ЦИК, что она связалась с Зюгановым и он «открестился» от распространения шаблонов с жалобами среди членов УИК.
РБК 07:18
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Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета вчера в 06:54
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 29 июня в 07:35
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Экономика

Казначейский счет Украины достиг рекордных размеров

Рекордные 75,7 млрд гривен составляет остаток средств на едином казначейском счете Украины, сообщает 1 июня пресс-служба государственной казначейской служба страны.
ИА Красная Весна 08:07
Авто

Kia подтвердила приостановку продаж кроссовера Seltos в России

Как пишут СМИ, в компании обозначили, что блокировка рулевого колеса в некоторых комплектациях не соответствует требованиям по сертификатам, а потому некоторые сборки кроссовера Seltos еще в начале июня были временно сняты с продаж в нашей стране.
Car.ru вчера в 07:16
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Политика

В Берлине осудили политику США в отношении «Северного потока — 2»

Возможные новые санкции США против «Северного потока — 2», очевидно, нацелены на остановку реализации проекта, они неприемлемы.
RT на русском 06:09
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Американские полицейские относятся с большой благодарностью к русскоязычной общине, многие представители которой лично приходят в полицейские участки по всей стране, чтобы поддержать офицеров, честно исполняющих свой долг.
ФАН 02:00
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Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Министерство торговли США ужесточило правила поставок в РФ высокотехнологичной продукции.
Янтарный Край 05:30
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru 07:51
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Экономика

Что с 1 июля изменится для миллионов пенсионеров

Рассчитывать на надбавку смогут порядка 40 тыс. российских граждан. Также для россиян пенсионного возраста вводится новая льгота.
ToDay News Ufa 07:25
Авто

Kia представила седан Kia K5 нового поколения для рынка США

Новая KIA K5, ныне известная в России под именем Optima, вышла на североамериканский рынок.
Автоновости дня 06:32
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Футбол

«Челси» победит «Вест Хэм» в 32-м туре АПЛ 1 июля

«Вест Хэм» с 27-ю очками на счету находится на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, ровно столько же очков у находящихся в зоне вылета «Астон Виллы» и «Борнмута», однако у «молотков» дела обстоят лучше с дополнительными показателями.
ODDS.ru 02:42
Политика

Белоруссия раскрыла детали плана интеграции с Россией

В феврале 2019 года Россия предложила Белоруссии передать 95 процентов ее полномочий на наднациональный уровень в рамках интеграции.
Lenta.ru 09:44
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Здоровье

Новая инфекционная больница в Воронеже откроется в июле

Kursk.com вчера в 16:02
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