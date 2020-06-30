Цены на золотые украшения в принципе имеют довольно устойчивую тенденцию к росту, отметила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Воронкова. За прошедший 2019 год средняя стоимость ювелирных изделий из золота выросла на 5%, за последние пять лет — на 50%, пояснила она.

с чего всё началось

В мае грамм изделия в среднем по стране стоил 3685 рублей, в тот же месяц год назад — 3362 рубля. В сравнении с началом 2020-го подорожание составило 5% — в декабре 2019-го средняя цена на обручальные кольца составляла 3508 рублей за грамм.

Ювелиры предупредили о возможном подорожании золотых украшений на 30%

Политика В Белоруссии шесть человек собрали подписи для выдвижения на выборах Члены комиссии могут отказать в регистрации кандидату, если в период сбора подписей со стороны претендента или членов его инициативной группы зафиксированы факты нарушения избирательного законодательства. 3

Шоу-бизнес Беременность Меган Маркл испортила свадьбу внучки королевы Елизаветы Ситуация с беременностью жены принца Гарри разозлила принцессу Евгению и ее мать, поскольку внимание публики было переключено с невесты на Меган Маркл. 4

Общество Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи. 2,2K

Общество Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин. 598

Здоровье Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.

Политика Путин и Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в открытии памятника Советскому солдату под Ржевом. 965

Футбол Локомотив — Крылья Советов 0:1 (Перерыв) Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Маринато Гилерме был заменён по ходу первого тайма матча 25-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов". 1

Политика Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров во время совещания с местными властями призвал сделать Владимира Путина пожизненным президентом России. 2,7K

Политика В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik. 234

Технологии Перечислены преимущества отключения геолокации на смартфоне Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко считает, что функцию определения геолокации на смартфонах нужно ограничивать или отключать, если пользователь устройства переживает за распространение своих личных данных. 213

Общество Сын главы Crocus Group продал автомобили из-за кризиса Красногорск, 30 июня 2020, 17:25 — REGNUM Первый вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов продал три автомобиля из-за сложной финансовой ситуации, сообщает 30 июня РБК. 7

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 306

Энергетика Shell сократит активы на $22 млрд Лондон, 30 июня 2020, 18:38 — REGNUM Royal Dutch Shell планирует сократить величину своих нефтегазовых активов на $22 млрд, 30 июня сообщает агентство Reuters.

Энергетика Биржевая цена бензина Аи-95 третий день подряд обновила рекорд Биржевая цена бензина Аи-95 обновила исторический рекорд во вторник 30 июня третий торговый день подряд — после понедельника 29 июня, и после рекорда в пятницу 26 июня. 592

Общество Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний. 703

Футбол В Промсвязьбанке опровергли информацию о спонсорстве «Химок» В пресс-службе Промсвязьбанка опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что банк может стать титульным спонсором подмосковного футбольного клуба «Химки». 1