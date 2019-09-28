Лига чемпионов

PrognozistPrognozistЮвентус - Байер: прогноз на матч Лиги чемпионов

Ювентус — Байер
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Гонсало Игуаин
17′
19′
Чарлес Арангис
46′
Керем Демирбай
Надьем Амири
Хуан Гильермо Куадрадо
55′
Федерико Бернардески
62′
68′
Лукас Аларио
Паулиньо
Сами Хедира
Родриго Бентанкур
74′
Федерико Бернардески
Аарон Рэмзи
78′
80′
Чарлес Арангис
Дэйли Синкгравен
Гонсало Игуаин
Пауло Дибала
83′
Криштиану Роналду
88′
Прогноз: у «Юве» идеальный график - нужно пару раз обыграть «Байер» и «Локомотив» и вопросы по выходу из группы будут сняты. Стратегически ясная картина - немцам тут не спастись, это первая домашняя игра итальянцев в Лиге чемпионов - ожидается полный аншлаг. Победа «Ювентуса» @ 1.62 БК «Марафон».
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