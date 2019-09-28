Прогноз: у «Юве» идеальный график - нужно пару раз обыграть «Байер» и «Локомотив» и вопросы по выходу из группы будут сняты. Стратегически ясная картина - немцам тут не спастись, это первая домашняя игра итальянцев в Лиге чемпионов - ожидается полный аншлаг. Победа «Ювентуса» @ 1.62 БК «Марафон».

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Общество Появились кадры последствий урагана «Мортимер» в Петербурге Ранее, 1 октября, синоптики предупредили, что на северо-запад России надвигается разрушительный ураган "Мортимер", который будет сопровождаться сильными ливнями и ветром с порывами 24 м / с. В Петербурге для предотвращения наводнения перекрыли затворы защитных сооружений.

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Политика Сергею Чемезову присвоено звание Героя России Герою России вручается знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания.

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Общество Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.

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