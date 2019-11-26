Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессЮвентус — Атлетико 1:0 (Перерыв)
|32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
|35′
|40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
|45′+2′
|63%
|Владение мячом
|37%
|91%
|Процент точных передач
|77%
|1
|Удары в сторону ворот
|4
|2
|Удары в створ ворот
|1
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|–
|1
|Угловые
|3
|2
|Отборы
|7
|4
|Фолы
|8
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
2
Де Шильо
30
Бентанкур
5
Пьянич
8
Рэмзи
14
Матюиди
10
Дибала
7
Роналду
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
12
Лоди
8
Сауль
16
Эррера
5
Парти
6
Коке
9
Мората
20
Витоло
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Несколько лет назад Рианна публиковала совместные фотографии с форвардом Криштиану Роналду. Судя по всему, певица приехала поддержать 34-летнего португальца. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Атлетико».
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