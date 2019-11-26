Лига чемпионов

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЮвентус — Атлетико 1:0 (Перерыв)

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Перерыв
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
Несколько лет назад Рианна публиковала совместные фотографии с форвардом Криштиану Роналду. Судя по всему, певица приехала поддержать 34-летнего португальца. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ювентус» — «Атлетико».
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