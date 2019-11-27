Лига чемпионов

Sportbox.RUSportbox.RUДибала принес «Ювентусу» победу над «Атлетико»

Ювентус — Атлетико
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
35′
40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
45′+2′
52′
Сауль Ньигес
54′
Витоло
Жоау Феликс
58′
Эктор Эррера
60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
63′
64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
86′
«Ювентус» на своем поле победил «Атлетико» в матче 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. В составе туринского клуба победный гол в концовке первого тайма забил форвард Пауло Дибала.
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