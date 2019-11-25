Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

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Авто Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.

Происшествия В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.

Экономика Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.

Футбол Зидан рассказал о характере травмы Азара Бельгиец травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2).

Спорт МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.

Политика В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины «Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.

Политика Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным Известный телеведущий Владимир Соловьев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с "завхозом" после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

Происшествия В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.

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Происшествия В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие "Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.

Космос В России построят завод для производства спутников В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.