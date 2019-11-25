Лига чемпионов
Чемпионат«Ювентус» — «Атлетико»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов
|32′
Марио Эрмосо
Родриго Бентанкур
|35′
|40′
Ренан Лоди
Пауло Дибала
|45′+2′
|52′
Сауль Ньигес
|54′
Витоло
Жоау Феликс
|58′
Эктор Эррера
|60′
Эктор Эррера
Анхель Корреа
Аарон Рэмзи
Федерико Бернардески
|63′
|64′
Ренан Лоди
Тома Лемар
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
|76′
Родриго Бентанкур
Сами Хедира
|86′
|59%
|Владение мячом
|41%
|87%
|Процент точных передач
|78%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|2
|Удары в створ ворот
|2
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|6
|10
|Отборы
|13
|13
|Фолы
|14
|1
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
4
Де Лигт
2
Де Шильо
6
Хедира
5
Пьянич
33
Бернардески
14
Матюиди
21
Игуаин
7
Роналду
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
11
Лемар
8
Сауль
10
Корреа
5
Парти
6
Коке
9
Мората
7
Феликс
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Ювентус» — «Атлетико» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Ювентус» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Александра Вишневского на Лигу чемпионов
Чемпионатвчера в 14:00
Прогноз и ставка на матч «Ювентус» - «Атлетико Мадрид», 5-й тур группового этапа Лиги чемпионов
ODDS.ru25 ноября в 16:34
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Армия и оружие
Россия показала США гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард»
Политика
Четыре страны обратились к России с требованием по Украине
«В контексте возвращения Украине кораблей, которые были незаконно захвачены Россией в 2018 году, мы призываем РФ выполнить свои международные обязательства, обеспечив беспрепятственный доступ в украинские порты в Азовском море и свободу навигации», — добавили главы МИД четырех стран.
Фигурное катание
Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке
Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева выполнила в ходе тренировки четверной тулуп.
Происшествия
Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Доминикане
Автобус с российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт во вторник, 26 ноября.
Кино
Съемки «Отряда самоубийц»: Пробы костюмов и грима Джокера и Харли Квинн
Авто
Китайский Geely совместно с Volvo построили новый кроссовер
Китайская марка Lynk & Co, принадлежащая местному автогиганту Geely и шведской Volvo, готовит к выходу на рынок новый купе-кроссовер с индексом 05.
Происшествия
В Астраханской области автобус столкнулся с электричкой
Четыре человека, по предварительным данным, пострадали в результате столкновения автобуса с электричкой в Астраханской области, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС России по региону.
Экономика
Эксперт прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов банков
Регулятор указал, что граждан замыкают в периметре этих экосистем, тем самым подменяя госинституты и монополизируя финансовую и другие отрасли, кроме того, растут риски утечек информации о гражданах.
Происшествия
В Приморье проверяют видео с ребенком, счищающим снег с козырька школы
Полиция в Приморье начала проверку из-за видео, на котором ребенок счищает снег с козырька над входом в школу, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Футбол
Зидан рассказал о характере травмы Азара
Бельгиец травмировался во время матча пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:2).
Спорт
МОК прокомментировал рекомендацию WADA отстранить РФ от соревнований
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал официальное заявление по поводу рекомендации комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в международных турнирах.
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины
«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
Финансы
В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Политика
Соловьев назвал Зеленского «завхозом» после разговора с Путиным
Известный телеведущий Владимир Соловьев сравнил президента Украины Владимира Зеленского с "завхозом" после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Происшествия
В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Политика
Миллер рассказал о препятствии для транзита газа через Украину
Глава «Газпрома» Алексей Миллер, говоря об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, рассказал о препятствии для транзита российского голубого топлива через территорию Украины.
Здоровье
Названа самая неблагоприятная группа крови
Люди, у которых течет «отрицательная» группа крови, часто страдают от инсультов и негативных изменений головного мозга.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки
Правоохранители в Приморье задержали мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, чье тело нашли в реке Уссури, сообщает региональное СУСК РФ.
Шоу-бизнес
Фото лысого Киркорова шокировало Сеть
Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.
Политика
Россия возобновит авиасообщение с Грузией в 2020 году, выяснили СМИ
Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
Музыка
На «Детском Евровидении» победила девочка из Польши
На международном песенном конкурсе "Детское Евровидение-2019" победила исполнительница из Польши Виктория Габор.
Игры
Прохождение Cyberpunk 2077 займёт меньше времени, чем «Ведьмака 3»
Как ранее сообщило ИА REGNUM, польская компания CD Projekt RED выпустила маски для Instagram, посвященные игре Cyberpunk 2077.
Культура
Шнуров: России нужен сварщик, который станет Илоном Маском
Понимаете, нам нужен один сварщик, который станет Илоном Маском. Вот что нам нужно, — заявил музыкант.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Политика
Сенцов в Европарламенте попросил вернуть Украине ядерное оружие
"Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире, получив вместо этого бумагу, под названием меморандум, которая гарантировала территориальную целостность со стороны России, Великобритании и США", - выступил Сенцов.
Космос
В России построят завод для производства спутников
В подмосковном Щелково компания «Газпром космические системы» дала старт строительству сборочного производства космических аппаратов многофункциональной спутниковой системы «Сфера», забив первую сваю в основание производственного корпуса.
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Происшествия
Прокуратура оценила ситуацию с делом замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы объяснила отмену постановления о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника Росалкогольрегулирования Ирины Голосной.
Политика
К посольству Украины в Москве принесли два унитаза
Стало известно о двух унитазах, которые заметили около здания посольства Украины в Москве.