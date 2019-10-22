Лига чемпионов

REGNUMREGNUMЮвентус — Локомотив 0:1 (1-й тайм)

Ювентус — Локомотив
0 – 1
1-й тайм
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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