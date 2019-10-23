Лига чемпионов

News.ruNews.ruЮвентус — Локомотив 2:1

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
В параллельном матче группы D мадридский "Атлетико" обыграл немецкий "Байер" из Леверкузена со счётом 1:0. Единственный мяч на 78-й минуте забил нападающий Альваро Мората. После трёх туров в группе D лидируют «Ювентус» и «Атлетико», набравшие по 7 очков.
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