Лига чемпионов
REGNUMЮвентус — Локомотив 2:1
Блез Матюиди
|17′
|30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
|48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
|65′
Хуан Гильермо Куадрадо
|68′
|72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
|77′
Пауло Дибала
|79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
|81′
|83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
|90′
Дмитрий Баринов
|69%
|Владение мячом
|31%
|90%
|Процент точных передач
|65%
|8
|Удары в сторону ворот
|2
|7
|Удары в створ ворот
|2
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|2
|11
|Угловые
|–
|10
|Отборы
|20
|14
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
1
Шченсны
16
Куадрадо
19
Бонуччи
4
Де Лигт
12
Сандро
21
Игуаин
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
33
Бернардески
7
Роналду
1
Гилерме
20
Игнатьев
27
Серкейра
14
Чорлука
5
Хёведес
3
Идову
18
Коломейцев
59
Миранчук
6
Баринов
23
Мариу
19
Эдер
Локомотив
Расстановка 5‑4‑1
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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«Локомотив» до 77 минуты матча в Турине выигрывал у «Ювентуса», но проиграл 1:2
Комсомольская правда22 октября в 16:52
«Все уже посмотрели на красивые фото? Они поднимают настроение». «Ювентус» продолжает радоваться победе над «Локомотивом»
Спорт-Экспресс23 октября в 09:07
Московский «Локомотив» проиграл итальянскому «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Эхо Москвы23 октября в 05:03
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено вчера в 23:49, Ашберн
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