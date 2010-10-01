Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.

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Футбол Сергей Матвеев: «„Краснодар“ проявил характер» Старший тренер «Краснодара» Сергей Матвеев похвалил свою команду за проявленный характер в матче группового турнира Лиги Европы против «Трабзонспора» (2:0). — Почувствовали, что выиграли, когда забили второй мяч, — сказал Матвеев в эфире «Матч ТВ».

Происшествия Сын Михаила Абызова вынужденно уехал в США Средний сын бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова был вынужден уехать в США, поскольку возникла угроза изъятия его из семьи органами опеки.

Шоу-бизнес Майли Сайрус показала грудь в знак протеста против правил Instagram Американская певица и звезда сериала «Ханна Монтана» Майли Сайрус выложила на своей странице в Instagram серию снимков, на которых ее грудь просвечивает через белую майку.

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Армия и оружие США сымитировали бомбардировку Крыма Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.