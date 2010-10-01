Лига чемпионов

REGNUMREGNUMЮвентус — Локомотив 2:1

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, 22 октября
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Московский «Локомотив» сыграет с туринским «Ювентусом» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 22 октября в Турине. В настоящее время «Локомотив» идёт на третьем месте турнирной таблицы группы D, на счету команды три очка после двух туров.
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