Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuЮвентус — Локомотив 2:1

Ювентус — Локомотив
2 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Ювентус»
Блез Матюиди
17′
30′
Алексей Миранчук
Сами Хедира
Гонсало Игуаин
48′
Блез Матюиди
Адриен Рабьо
65′
Хуан Гильермо Куадрадо
68′
72′
Гжегож Крыховяк
Пауло Дибала
77′
Пауло Дибала
79′
Пауло Дибала
Федерико Бернардески
81′
83′
Гжегож Крыховяк
Александр Коломейцев
90′
Дмитрий Баринов
Московский "Локомотив" проиграл туринскому "Ювентусу" в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Пауло Дибала.
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