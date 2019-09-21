Онлайн видеотрансляция матча 4-го тура Серии А «Ювентус» — «Верона», который состоится сегодня, 21 сентября, в Турине, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 мск.

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