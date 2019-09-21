Футбол
Sport24.ru«Ювентус» — «Верона». Прямая трансляция
|16′
Мараш Кумбула
|20′
Мигел Велозу
|28′
Амир Ррахмани
Аарон Рэмзи
|31′
|34′
Марко Фараони
Криштиану Роналду
|49′
Родриго Бентанкур
Миралем Пьянич
|51′
|59′
Валерио Верре
Маттео Пессина
Аарон Рэмзи
Сами Хедира
|61′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
|72′
|73′
Маттиа Дзакканьи
Дженнаро Тутино
|85′
Софьян Амрабат
Джампаоло Паццини
|90′+4′
Мараш Кумбула
|59%
|Владение мячом
|41%
|84%
|Процент точных передач
|76%
|13
|Удары в сторону ворот
|3
|3
|Удары в створ ворот
|3
|4
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|5
|6
|Отборы
|13
|12
|Фолы
|19
|–
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|1
Ювентус
Расстановка 4‑3‑3
77
Буффон
13
Данило
28
Демирал
19
Бонуччи
12
Сандро
6
Хедира
5
Пьянич
14
Матюиди
16
Куадрадо
21
Игуаин
7
Роналду
1
Сильвестри
13
Ррахмани
24
Кумбула
21
Гюнтер
5
Фараони
11
Паццини
4
Велозу
88
Лазович
32
Пессина
10
ди Кармине
66
Тутино
Верона
Расстановка 3‑4‑3
Онлайн видеотрансляция матча 4-го тура Серии А «Ювентус» — «Верона», который состоится сегодня, 21 сентября, в Турине, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 мск.
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«Эмполи» – «Читтаделла» - прогноз и ставка на матч 4-го тура итальянской Серии В
ODDS.ruвчера в 14:49
«Ювентус» — «Верона». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 01:33
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
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