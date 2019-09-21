Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Ювентус» — «Верона». Прямая трансляция

Ювентус — Верона
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
16′
Мараш Кумбула
20′
Мигел Велозу
28′
Амир Ррахмани
Аарон Рэмзи
31′
34′
Марко Фараони
Криштиану Роналду
49′
Родриго Бентанкур
Миралем Пьянич
51′
59′
Валерио Верре
Маттео Пессина
Аарон Рэмзи
Сами Хедира
61′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
72′
73′
Маттиа Дзакканьи
Дженнаро Тутино
85′
Софьян Амрабат
Джампаоло Паццини
90′+4′
Мараш Кумбула
Онлайн видеотрансляция матча 4-го тура Серии А «Ювентус» — «Верона», который состоится сегодня, 21 сентября, в Турине, будет доступна на этой странице Sport24.ru. Начало матча — в 19:00 по московскому времени. Прямая трансляция стартует в 18:50 мск.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

. LIVE. «Ювентус» – «Верона». Чемпион против новичка

ProstoProSport12:00

«Ювентус» — «Верона». Прямая трансляция

Sport24.ru10:08

Ювентус - Верона: прогноз Василия Шабалина 21 сентября 2019

Ставка TV10:50

«Ювентус» – «Верона». 21.09.2019. Где смотреть матч онлайн

Bookmaker-ratings.ru08:15

«Эмполи» – «Читтаделла» - прогноз и ставка на матч 4-го тура итальянской Серии В

ODDS.ruвчера в 14:49

«Ювентус» — «Верона». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч чемпионата Италии 21 сентября 2019 года

LiveSport.ruвчера в 01:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 17:32, Вашингтон
Происшествия

Автобус с россиянами перевернулся в Турции

Интерфакс 12:10
Футбол

Сергей Семак: «Кокорин более чем искупил свою вину»

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 10-го тура РПЛ против "Рубина" (5:0).
Матч ТВ 15:26
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.
РИА Новости 07:48
Футбол

«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры

Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском 17:26
Политика

WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине

Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском 02:25
Шоу-бизнес

Нейрохирург объяснил, почему Заворотнюк перевели в общую палату

Врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе объяснил, почему актрису Анастасию Заворотнюк перевели в общую палату после того, как она пришла в сознание.
РИА Новости 13:28
Хоккей

«Спартак» нанёс «Автомобилисту» первое поражение в сезоне КХЛ

RT на русском 10:02
Экономика

ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП России

Прогноз роста мировой экономики в 2019 году организация снизила до 2,9% с ожидаемых 3,2% Прогноз на 2020 год был также снижен -- на 0,4 п.п. по сравнению с майской оценкой, до 3%.
Коммерсантъ 19 сентября в 07:00
Происшествия

Найдены похищенные у сотрудников спецсвязи в Брянске деньги и оружие

Следователи нашли деньги и оружие, похищенные сотрудником спецсвязи, которого подозревают в убийстве двух коллег в Брянске.
RT на русском 11:30
Политика

Порошенко описал реакцию Путина на предложение об обмене Сенцова

Бывший президент Украины Петр Порошенко объяснил причину провала обмена режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за терроризм на 20 лет.
Lenta.ru 16:27
Спорт

России предрекли отстранение от Олимпиады-2020

Сборной России может грозить отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио. Об этом сообщает The Telegraph.
Lenta.ru 17:21
Общество

Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей

Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru вчера в 05:45
Происшествия

Девять человек погибли в результате ДТП в Одесской области

В Одесской области Украины сразу девять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия.
REGNUM 08:55
Футбол

Милан — Интер 0:2

Спорт-Экспресс 16:43
Общество

Правила призыва в армию ужесточат

Очередные изменения правил, которые лоббирует Министерство обороны РФ, не очень сочетаются с реальностью: проблемы призыва в России практически нет, зато явно есть проблема неизбежной нехватки срочников из-за демографической ситуации и невозможности научить людей за год службы обращаться с новым оружием.
Газета.Ru вчера в 08:27
Происшествия

В Москве нашли пропавшую юную теннисистку из Абхазии

RT на русском 15:23
Здоровье

Названы 6 скрытых признаков депрессии

Эксперты в области медицины и здоровья назвали 6 скрытых знаков, указывающих на вероятное развитие депрессивного состояния.
Актуальные Новости 03:18
Экономика

Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера

Petro-Diamond Singapore (PDS) — сингапурское подразделение Mitsubishi — понесло убытки в размере около $320 млн от несанкционированной торговли сырой нефти.
РБК 01:00
Шоу-бизнес

Стал известен размер пенсий российских звезд

РЕН ТВ 15:54
Происшествия

Суд в Москве арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Известия вчера в 10:01
Политика

Украина может не пережить еще один Майдан, считает Порошенко

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РИА Новости 14:58
Культура

Дэнни Бойл рассказал о фильме по мотивам песен The Beatles

Газета.Ru вчера в 15:04
Общество

Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

Врачи предупредили об опасности проживания в однокомнатных квартирах

Газета.Ru 07:09
Политика

Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю

Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.
РБК 16:23
Происшествия

Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских

Газета.Ru 16:27
Экономика

Минприроды в 400 раз подняло стоимость всех зверей в России

Минприроды обновило стоимостную оценку всех охотничьих животных в России, а также лесных ресурсов.
Известия вчера в 00:30
Здоровье

Врач назвал первые признаки опухоли мозга

Заведующий кафедрой онкологии, радиотерапии и пластической хирургии Сеченовского университета академик Российской академии наук Игорь Решетов заявил, что пациенты могут сами обнаружить первые признаки появления опухоли головного мозга.
Газета.Ru 13:48
Путешествия

Десятки российских туристов отказались заселять в отель в Турции

Не менее 30 туристов из России столкнулись с неприятной ситуацией в Турции. Они оплатили номера в отеле, но их отказались туда заселять.
Московский Комсомолец 12:40
Армия и оружие

В Эр-Рияде назвали войну последней мерой в случае угроз

Саудовская Аравия примет любые меры для своей защиты, однако война является последним из вариантов, заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр.
RT на русском 13:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное