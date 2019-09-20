«Ювентус» никогда не терял очки в домашних матах против «Вероны», но продолжится ли традиция 21 сентября – узнаете из нашего прогноза.

Все про Спорт ру

Политика На Украине пообещали конфисковать купленные россиянами сельхозземли Если гражданин России купит участок, то землю конфискуют, заявил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства страны Тимофей Милованов, сообщают в пятницу, 20 сентября, «Украинские новости».

Происшествия ФСИН отстранила главу красноярской колонии после банкета со стриптизом Временно исполняющий обязанности начальника колонии-поселения № 14 в поселке Тамтачет Иркутской области отстранен от работы на время служебной проверки по факту публикации в интернете видеозаписи «корпоративного мероприятия» с участием его подчиненных.

Армия и оружие В Стамбуле Украиной продемонстрирован новый самолет Ан-178 На выставке современных технологий в Стамбуле главе МВД Турции Сулейману Сойлу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков продемонстрировал украинский самолет Ан-178, 21 сентября сообщает «Корреспондент.net».

Армия и оружие NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми» Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.

Происшествия Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу Задержанного якутского шамана Александра Габышева доставили в Якутск и поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, сообщается на сайте Минздрава республики.

Происшествия Появилось видео обыска у застрелившего в Брянске сотрудников спецсвязи Видеозапись, на которой зафиксирован обыск жилого помещения сотрудника спецсвязи города Брянск, подозреваемого в убийстве и ограблении своих коллег, была опубликована 21 сентября следственным комитетом.

Шоу-бизнес Друг Заворотнюк рассказал о последнем сообщении от директора актрисы Друг актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал о последнем сообщении, полученном от директора артистки Марины Потаповой, сообщает телеканал «НТВ».

Политика Экономист оценил предложение «Нафтогаза» по транзиту российского газа Политолог и экономист Александр Дудчак оценил озвученный украинским "Нафтогазом" тариф на транзит российского газа на 2020-2024 годы.

Общество Ирина Шейк блистала на показе Versace Ирина Шейк приняла участие в показе бренда Versace, который состоялся на днях в Милане в рамках Недели моды, пишет storinka.com.ua.

Политика Директор госбюро расследований Украины заявил о прослушке его кабинета Директор государственного бюро расследований Украины Роман Труба сообщил, что в его кабинете обнаружили прослушивающую аппаратуру.

Игры The Guardian составила топ-50 игр XXI века Британское издание The Guardian составило список лучших игр, созданных в XXI веке. Его возглавила Minecraft, выпущенная в 2009 году.

Происшествия В Гонконге задержали 13-летнего ребенка в связи с поджогом флага Девочка 13 лет задержана полицией Гонконга по обвинению в оскорблении государственного флага, сообщает 22 сентября RTHK.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Политика Премьер Словакии напомнил о роли советской армии в освобождении страны Словацкий премьер-министр Петер Пеллегрини заявил, что наибольшую цену за освобождение Словакии заплатила советская армия.

Политика США ввели санкции против Центробанка Ирана Президент США Дональд Трамп сказал репортерам в Белом доме, что Вашингтон ввел санкции в отношении Центрального банка Ирана.

Здоровье В России состоится Всемирный день доноров костного мозга Каждую третью субботу сентября в более чем 50 странах отмечается Всемирный день доноров костного мозга.

Наука Мангусты сделали лягушек с острова Амамиосима трусливее Лягушки, проживающие на острове Амамиосима, стали более пугливыми после того, как люди привезли на остров мангустов, выяснили японские ученые.

Происшествия Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.

Политика Порошенко рассказал о «домашних» переговорах с Медведчуком Бывший президент Украины Петр Порошенко в интервью «Пятому каналу» 21 сентября рассказал о «домашних» переговорах с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Авто Renault Duster получил коллекционное издание Румынский автомобильный бренд Dacia закупил партию Renault Duster для их последующей модернизации с целью выпустить лимитированную серию автомобилей, которая получила название Black Collector.