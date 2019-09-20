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Все про Спорт руВсе про Спорт ру«Ювентус» — «Верона»: даст ли бой аутсайдер?

Ювентус — Верона
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ювентус»
16′
Мараш Кумбула
20′
Мигел Велозу
28′
Амир Ррахмани
Аарон Рэмзи
31′
34′
Марко Фараони
Криштиану Роналду
49′
Родриго Бентанкур
Миралем Пьянич
51′
59′
Валерио Верре
Маттео Пессина
Аарон Рэмзи
Сами Хедира
61′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
72′
73′
Маттиа Дзакканьи
Дженнаро Тутино
85′
Софьян Амрабат
Джампаоло Паццини
90′+4′
Мараш Кумбула
«Ювентус» никогда не терял очки в домашних матах против «Вероны», но продолжится ли традиция 21 сентября – узнаете из нашего прогноза.
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Ювентус - Верона: прогноз Кайзера Созе 21 сентября 2019

Ставка TV11:25

«Ювентус» — «Верона»: даст ли бой аутсайдер?

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