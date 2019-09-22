Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Верона». Ставка: гол Роналду за 1.60, индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 мяча за 1.86.

«Ювентус» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура Серии А

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