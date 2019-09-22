Футбол

ЧемпионатЧемпионат«Ювентус» — «Верона»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 4-го тура Серии А

Ювентус — Верона
2 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
16′
Мараш Кумбула
20′
Мигел Велозу
28′
Амир Ррахмани
Аарон Рэмзи
31′
34′
Марко Фараони
Криштиану Роналду
49′
Родриго Бентанкур
Миралем Пьянич
51′
59′
Валерио Верре
Маттео Пессина
Аарон Рэмзи
Сами Хедира
61′
Пауло Дибала
Гонсало Игуаин
72′
73′
Маттиа Дзакканьи
Дженнаро Тутино
85′
Софьян Амрабат
Джампаоло Паццини
90′+4′
Мараш Кумбула
1 фото
Футбольный комментатор Нобель Арустамян дал прогноз на матч 4-го тура Серии А сезона-2019/20 «Ювентус» — «Верона». Ставка: гол Роналду за 1.60, индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 2,5 мяча за 1.86.
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